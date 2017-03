La frustració de Sampaoli

“Hi ha frustració i amargor, i té a veure amb l'aspecte emocional. Espero trobar el diagnòstic i la solució, hem de recuperar l'autèntic Sevilla.” Amb aquestes paraules valorava Jorge Sampaoli el sentir d'un equip que afronta el tram decisiu de la temporada fatigat físicament i mentalment. Són les conseqüències d'un mes de març per oblidar, en què el conjunt andalús ha dit adeu al somni europeu i també ha vist perillar la tercera plaça en el campionat de lliga després d'acumular tres jornades consecutives sense vèncer. Al Calderón, on el conjunt andalús aspirava a girar full després de la decepció que va suposar l'eliminació en la Champions, l'equip no va oferir senyals de millora ni de reacció i va carregar de dubtes el projecte d'un Sevilla irrecognoscible en les últimes setmanes. “Ens vam trobar en una posició lluitant pel primer lloc de la lliga i a punt de passar als quarts de final de la Champions. Tots aquests intents que no s'han generat a favor han atemptat amb la il·lusió de poder trobar l'opció en aquests partits”, resumia Sampaoli, conscient del desencís generat després de les expectatives creades arran de la gran primera volta que va fer l'equip.

Una situació que simbolitza de meravella Samir Nasri, el viu retrat del moment que passa l'equip. El migcampista francès, recuperat per a la causa al Sevilla i convertit en el gran arquitecte del joc del conjunt andalús, es troba lluny de l'alt nivell exhibit fins a principis d'any. Espès i amb un ritme de joc parsimoniós contra l'Atlético, la seva imperdonable expulsió en l'eliminatòria contra el Leicester suposa la punta de l'iceberg per a un jugador que ha anat a menys. En poc més de quatre setmanes, les lloances han donat pas a la crítica pel joc i l'estat de forma dels futbolistes d'un equip que per moments sembla haver deixat de creure-hi. L'aturada per compromisos de seleccions permetrà a Sampaoli intentar recuperar la moral del grup. “Si ho preparem bé, segurament ens anirà millor. Si la preparació és llarga i recordatòria dels últims dies, segurament no. S'ha de ser clar, el més important és el diagnòstic i trobar la solució que ens acosti al que vam ser i a aquell equip del qual parlava molta gent”, va reblar.