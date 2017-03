Un futur de present

“És un noi que apunta alt des de fa anys: mostra un bon rendiment tot i la seva joventut”,diu Aranzubia

Assenyalat per molts com l'aposta de futur en la porteria de l'Athletic durant la pròxima dècada, Kepa Arrizabalaga (Ondarroa, Biscaia, 1994) s'ha entossudit a demostrar que ja és el present. Format a les categories inferiors del conjunt basc, dues cessions consecutives a la Ponferradina i al Valladolid van ser el preludi del seu debut a primera sota les ordres de Valverde aquesta temporada. Qui sap si com a mesura de protecció per al nouvingut, el txingurri va decidir alternar partit rere partit els tres porters. Un experiment força atípic que donaria els seus fruits a finals d'any, quan, coincidint amb la cessió d'Herrerín al Leganés, les rotacions quedarien aparcades i Kepa aconseguiria definitivament les regnes de la porteria a còpia de grans actuacions. “És un noi que apunta alt des de fa anys, demostrant un excel·lent rendiment tot i la seva joventut. En el poc temps que fa que és a primera, ha exhibit unes qualitats d'allò més prometedores”, assegura Dani Aranzubia a L'Esportiu.

L'exporter de La Rioja, que amb Valverde va viure els seus millors anys a Lezama, veu Kepa capacitat per assentar-se i convertir-se en l'hereu sota els pals a San Mamés, seguint l'estela del mite de José Ángel Iríbar. “Històricament, l'Athletic sempre ha tingut porters de referència, si bé és cert que en els darrers anys tant aquí com a fora s'ha comprovat la dificultat que té un porter per mantenir-se tant de temps. El futbol ha evolucionat de tal manera que ara la porteria és una demarcació on es produeixen més canvis que en el passat, quan si després de debutar et consideraven apte, podies passar-te més de deu anys defensant la porteria”, explica Aranzubia.

Bona mostra de les esperances que Valverde ha dipositat en Kepa van quedar paleses quan, després que una inoportuna lesió l'allunyés dels terrenys de joc durant gairebé dos mesos, el preparador extremeny apostés per ell a les primeres de canvi en el derbi contra la Real Sociedad en lloc de Gorka.

Una fe cega a la qual Kepa va respondre d'allò més bé, convertint-se en un dels artífexs del triomf a Anoeta amb una gran actuació i fent gala un cop més d'una seguretat notòria. “La millor virtut de Kepa és que és un porter molt complet, que al cap i a la fi és el que tenen els grans clubs europeus, amb homes com Neuer, De Gea o Courtois. Tots ells són porters que dominen gairebé totes les àrees: bons amb el peu, amb una gran col·locació i ràpids. En aquest sentit, Kepa compleix una mica totes aquestes facetes, amb l'afegit que encara té molt marge de millora”, apunta Aranzubia. Internacional en totes les categories inferiors de la selecció estatal i actualment un fix en l'esquema de Celades a la sub-21, unes molèsties de Pepe Reina van provocar que Kepa s'estrenés ahir en un entrenament amb l'absoluta. Un pas més en la meteòrica irrupció d'un futbolista al qual l'Athletic vol renovar a tota costa –finalitza contracte el 2018–, plantejant-li una ampliació de llarga durada.