Entre el futbol i les protestes

El Molinón acull un partit marcat per la política. L'Espanya-Israel d'aquesta nit (20.45 h / La 1), corresponent a la classificació per al mundial 2018 de Rússia, es disputa enmig del desacord de diverses entitats pro-Palestina, que avui es mobilitzaran a Gijón per protestar contra l'estat d'Israel. La disputa del matx fa temps que cueja a la ciutat asturiana, ja que el seu Ajuntament va donar suport institucionalment al BDS (boicot, desinversions i sancions), una campanya en contra d'Israel per la seva ocupació de territoris palestins.

I és que el gener del 2016, l'Ajuntament va aprovar la proposta de Xixón Sí Puede (Podemos), IU i PSOE, i més d'un any després es produeix el contrasentit que a la ciutat asturiana –governada per Foro Asturias, que es va abstenir en aquella votació, i del qual Francisco Álvarez-Cascos Fernández n'és el secretari general– rebrà el combinat nacional israelià. La decisió de la Federació Espanyola de Futbol (FEF) ha fet parlar: no ha agradat a Israel, que jugarà el partit a l'única ciutat amb un estadi de primera divisió que s'ha posicionat públicament en contra seu, i tampoc a part dels ciutadans de Gijón. De fet, un total de quinze col·lectius, englobats en la plataforma Tarjeta Roja a Israel, portaran a terme durant el dia d'avui diverses accions. La més destacada serà una manifestació en suport de Palestina, que començarà a les 19 h, gairebé dues hores abans del matx, pels carrers de la ciutat i que no arribarà a l'estadi. “Serem bel·ligerants amb la presència de la selecció masculina israeliana de futbol internacional”, van indicar els representats de la plataforma, que també van reiterar que serà una “mobilització pacífica”.

Una altra de les accions que tenen previstes les entitats per al dia d'avui, i aquesta sí que es podria veure en el partit, és la de repartir targetes vermelles als assistents al matx d'El Molinón perquè les mostrin durant dos moments del partit: en el minut 17 i en el 48. “En el minut 17, perquè el 1917 es va produir un acord entre països ocupants per cedir als sionistes terrenys; i en el 48, perquè és l'any de la commemoració de la dolorosa neteja ètnica de l'estat d'Israel contra l'estat palestí”, van expressar els organitzadors.

Mesures de seguretat