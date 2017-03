Mil·lenari Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon es va fer ahir encara més gran del que ja és. El porter, de 39 anys, que va debutar oficialment el 1995 defensant la porteria del Parma quan només en tenia 17, va participar ahir en la victòria (2-0) d'Itàlia contra Albània per complir el seu partit número 1.000 com a professional. Un matx en què l'equip dirigit per Giampiero Ventura va guanyar amb gols de De Rossi de penal i Immobile, i que va convertir en mil·lenari el capità. Un total de 832 partits de club (220 amb el Parma i 612 amb la Juventus) i 168 internacionalitats amb Itàlia, per a una llegenda. En el futbol italià només el supera Paolo Maldini, amb 1.028 partits, una xifra que Buffon, amb contracte amb la Juventus fins al 30 de juny del 2018, podria assolir i superar per convertir-se en l'italià amb més enfrontaments disputats de la història. Lluny li quedaria, però, el jugador amb més enfrontaments. Aquest privilegi és per al també porter Peter Shilton. L'anglès, que es va retirar als 48 anys, va acabar la seva carrera amb 1.377 partits a l'esquena.