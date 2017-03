Superioritat i golejada

Sota la direcció de Julen Lopetegui, la selecció espanyola continua oferint símptomes de millora. El combinat estatal es va imposar a Israel (4-1) amb molta superioritat i obre escletxa respecte als israelians, tercers de grup, als quals deixa a quatre punts, i continua compartint el lideratge amb Itàlia, que també va guanyar (2-0) a Albània. Sembla clar que el conjunt azzurro, amb el qual va empatar en territori italià en el partit de la primera volta, serà el rival de la roja per aconseguir la primera plaça que dona accés directe a la copa del món que organitza Rússia el 2018. A El Molinón, doncs, l'equip de Lopetegui, que continua invicte des que el tècnic se'n va fer càrrec després de l'Eurocopa, va golejar en un matx en què es va tornar a posar de manifest que la mà del guipuscoà es nota. És difícil mesurar-ho davant de rivals de menys entitat com ara el conjunt israelià, però en aquests partits el combinat estatal s'ha mostrat molt contundent i hi ha conceptes com ara la pressió –en què ha millorat una barbaritat– i la presència d'homes com Thiago, Vitolo i Diego Costa –que ja són indiscutibles– que han donat un altre color a l'equip.

El partit va tenir un guió: els locals pressionant i jugant a camp rival, i els visitants tancats intentant buscar algun contraatac. I en el primer acte, els israelians, liderats per Zahavi en atac, van donar algun ensurt a la porteria de De Gea, encara que al final la insistència i la pólvora de la selecció espanyola van sentenciar el partit. Silva, gràcies a una passada de Jordi Alba, va obrir la llauna i, just abans del descans, Vitolo, assistit per Thiago, va fer el segon. Diego Costa va obrir la segona part rematant de cap un córner, centrat per Thiago de nou, per acabar de sentenciar. En el tram final, el visitant Refaelov, recollint una rematada al pal, va fer el gol de l'honor per a Israel, abans que Isco completés el pòquer.