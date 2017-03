“Piqué s'ha guanyat el dret a decidir quan ho vol deixar”

El torneig internacional de futbol de base MIC (Mediterranean International Cup), que aquest any arriba a la 17a edició, va ser presentat ahir a Barcelona amb unes perspectives de futur immillorables. Considerada una de les millors competicions del món en les categories de promoció, el MIC continua creixent any rere any, com demostra l'elevada demanda que arriba de clubs d'arreu del món. Un llistó cada cop més alt i que en aquesta nova edició, que es disputarà a 22 municipis de la demarcació de Girona entre els dies 11 i 16 d'abril, comptarà amb la presència de més de 280 equips de futbol procedents de 42 països dels cinc continents.

Paral·lelament al MIC, també es va presentar la cinquena edició del MIC Integra, torneig dirigit als equips formats per persones amb discapacitats. Una xifra especialment emotiva i que en aquesta edició tindrà com a padrí Vicente del Bosque. “Han de fer esport com tothom. El dia que això no sigui notícia estarem més a prop de la seva realitat”, va remarcar l'exseleccionador espanyol, que una vegada més va insistir que mai entrenarà el Barça i l'Atlético tot i tenir bones paraules per als dos clubs. “Quan em vaig retirar com a futbolista vaig dir que mai entrenaria l'Atlético i el Barça, però no per res en especial, ja que són dos dels clubs amb què he tingut més contacte i que s'han portat millor amb mi”, va etzibar Del Bosque, fent referència a l'etapa en què va deixar de ser tècnic del Madrid. El de Salamanca, retirat de les banquetes des de finals del 2015, també es va referir al bon moment que viu el futbol espanyol i a la distància que manté el Madrid en la lluita pel títol de lliga. “A Europa tenim tres equips que opten a guanyar la Champions, una fita molt important, mentre que en la lliga, l'avantatge que té a hores d'ara el Madrid és lleuger. Encara queden partits per disputar.” Finalment, Del Bosque també va valorar la polèmica generada a l'entorn de l'anunci de Piqué de retirar-se després del mundial de Rússia. “Mentre tingui entusiasme per continuar anant-hi, ho hauria de fer. Aquesta gent que s'aproxima o han superat la xifra de les 100 internacionalitats s'han guanyat el dret a decidir quan ho han de deixar.”