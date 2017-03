Tecnologia aplicada al futbol

“Ha estat un test positiu. Gràcies a l'evidència del vídeo vam poder jutjar tots els incidents correctament.” Felix Zwayer, l'àrbitre del França-Espanya, es va mostrar satisfet de com havia anat el sistema de videoarbitratge (VAR) que es va posar a prova en l'amistós que les dues seleccions van disputar dimarts a Saint-Denis. Després de ser estrenat amb polèmica durant el mundial de clubs, el sistema es va tornar a posar en escena per incidir, per a bé aquesta vegada, al feu francès –va anul·lar un gol il·legal de Griezmann i va concedir el de Deulofeu, en un principi invalidat pel linier–. Ara, el món del futbol es pregunta si això és l'inici d'una nova era. La FIFA ho té clar i té previst que aquest sistema s'utilitzi en la propera copa del món, que es disputarà l'any que ve a Rússia. “Els àrbitres són molt bons, però una petita errada pot canviar el rumb d'un partit. Això és el que hem d'evitar”, va assegurar recentment el president del màxim organisme del futbol mundial, Gianni Infantino.

Tot i això, la introducció d'aquesta tecnologia en el futbol genera dubtes i té crítics. El VAR comporta aturar el joc per veure les jugades repetides, i són molts els romàntics que pensen que això és posar fi a l'essència del joc. “No m'agrada el VAR, genera molta confusió. No és futbol”, va asseverar Luka Modric, que va experimentar el sistema en el mundial de clubs del mes de desembre. “És important que el joc no perdi dinamisme. No podem parar cada moment”, explica a aquest diari Antoni Llonch Andreu, exàrbitre català que es va retirar el 2001 i que va dirigir 59 partits a primera divisió. “Només ha de servir per a jugades realment molt importants”, expressa l'excol·legiat, que es mostra a favor de l'ús de la tecnologia. “Tot el que sigui ajudar, pot ser bo. És millor aturar 30 segons en el minut 88 i fer la consulta, que acabar donant un gol malament que signifiqui un campionat o un desens”, diu el sabadellenc.

Nous hàbits