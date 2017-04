Hazard els acosta al títol

Pas a pas, la Premier comença a tenir color blue. Tot i no exhibir la sensació de lideratge habitual ni signar un bon partit des d'un punt de vista col·lectiu, el Chelsea va superar per la mínima un City voluntariós però poc punyent que ahir va acabar d'enterrar definitivament les escasses possibilitats que tenia de lluitar pel títol. Va ser un duel igualat i poc vistós que es va decidir per un cúmul d'errades que acabarien penalitzant més el conjunt de Guardiola. La primera d'elles, als deu minuts de partit, després que Caballero no encertés a rebutjar un xut aparentment tou del belga des de l'interior de l'àrea.

Un infortuni que es repetiria poc després però a l'altra àrea del camp i amb Courtois de protagonista. Sense estar pressionat, el porter belga va arriscar en excés, regalant la pilota a Silva, que tot i no estar encertat en un xut encreuat, va permetre a Agüero establir l'empat a porteria buida. Però novament una acció aïllada i inoportuna en forma de penal de Fernandinho sobre Pedro permetria a Hazard establir el definitiu 2-1 que tancaria el partit.

El belga, que partit a partit comença a ser el futbolista determinant d'antuvi després de superar una greu lesió, va superar Caballero en el rebuig després que el porter li encertés el xut des dels onze metres. Fred i amb un ritme baix de joc, el City només va ser capaç d'inquietar la porteria rival en accions a pilota aturada contra un Chelsea espès i en ocasions excessivament contemplatiu que, no obstant això, camina amb pas ferm cap a la consecució de la Premier. A vuit jornades per al final, els blue superen de set punts el Tottenham.