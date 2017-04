La sensació i Falcao

El Mònaco és una de les irrupcions del futbol europeu aquesta campanya. Líder de la lliga francesa, finalista de la copa de la lliga –la va perdre contra el PSG–, semifinalista de la copa i entre els vuit millors equips d'Europa, el conjunt dirigit per Leonardo Jardim ha impactat amb la seva frescor, la seva joventut i el seu talent, i ara té l'oportunitat d'accedir a les semifinals de la Champions League. Per fer-ho, comptarà amb la presència, a més, de Radamel Falcao, el seu capità i referent ofensiu, que enforteix encara més la davantera, on formarà al costat de Kylian Mbappé. I és que l'ariet colombià no va jugar per lesió la tornada dels vuitens de final contra el Manchester City, en què el Mònaco va eliminar els anglesos amb una actuació impressionant. “El retorn de Falcao és important, perquè ens aporta qualitat i experiència”, va assegurar Jardim ahir sobre el seu davanter, que ja va marcar dissabte contra l'Angers en el seu primer matx després de la lesió i que acumula 25 gols aquest curs.

Avui, doncs, els monegascos visiten el Westfalenstadion, un estadi imponent, on els espera un equip deprimit, que no acaba de ser regular aquesta temporada. Quart en la Bundesliga, els de Thomas Tuchel acaben de ser golejats pel Bayern de Munic (4-1). “No estem en una posició difícil. Hem demanat als jugadors que oblidin la derrota”, va manifestar el tècnic alemany. Avui el Mònaco, amb Falcao, mirarà de burxar la ferida del Dortmund.