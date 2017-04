Vents de canvi a l'Argentina

Els nous dirigents de l'Associació del Futbol Argentí (AFA), encapçalats pel president, Claudio Tapia, han començat el seu mandat amb una decisió dràstica en el pla esportiu i han despatxat el seleccionador Edgardo Bauza. El mateix Tapia va confirmar ahir el que era un secret de domini públic. “Hem comunicat a Bauza que deixa de ser el seleccionador”, va anunciar el màxim dirigent del futbol argentí.

D'aquesta manera, El Patón posa fi a un més que decebedor pas pel combinat albiceleste. al qual va aterrar l'agost del 2016, sense haver aconseguit imprimir un segell a l'equip i, a més, amb uns resultats força pobres. Bauza ha dirigit l'Argentina en vuit partits i només n'ha guanyat tres; la resta, dos empats i tres derrotes. La imatge oferta en l'última aturada de seleccions va ser la sentència per a l'entrenador, que, després de derrotar per la mínima (1-0) Xile, en un partit fluixíssim, va afirmar que el seu equip havia jugat “de 10”. Quatre dies més tard, va caure a Bolívia (2-0). A més, la selecció, ara mateix, no té assegurat ni de bon tros el seu bitllet per al mundial 2018, de fet, ocupa la cinquena posició, que obliga a disputar la repesca per classificar-s'hi.

El substitut