Eufòries enfrontades

Havia de ser un partit sense xarxa de seguretat, en què, si tant els uns com els altres eren fidels als seus principis, havien de garantir un partit ple d'alternatives, d'anades i vingudes i de vertigen. I ni el Borussia de Dortmund ni el Mònaco no es van trair, atacant-se a discreció i portant l'eliminatòria a un segon assalt prometedor, en què els monegascos parteixen amb l'avantatge després d'haver tingut el punt de mira més afinat ahir a la conca del Ruhr.

Sabedor de la seva potència amb espais. Del desplegament de futbolistes com ara Lemar, Mbappé i del talent de Bernardo Silva per comandar els contraatacs, al Mònaco no li va fer nosa esperar, contenir l'alè mentre el Dortmund remenava la pilota per sortir com una exhalació en cada recuperació. I així, potenciant una de les seves millors virtuts, va detonar l'eliminatòria amb un inici de partit tal com es preveia, amb dos contendents sense reserves ofensives, però amb els monegascos exhibint múscul. Mbappé, guanyant la posició a Sokratis, va forçar un penal que Fabinho no va saber materialitzar, però, tot seguit, el precoç atacant francès va aprofitar un contraatac per, en posició de fora de joc, fer avançar l'equip del principat.

El Dortmund, amb els ganivets esmolats, hi anava amb convicció, però sense la contundència en els últims metres que va exhibir el Mònaco, que aquesta vegada va aprofitar una bona centrada de Raggi per duplicar l'avantatge amb un gol en pròpia porta de Bender. Però, tossut i actiu com de costum, Thomas Tuchel va inflamar encara més el partit en el descans, sobretot amb l'entrada de Pulisic, i el Dortmund va accentuar les seves pretensions ofensives, retallant distàncies gràcies a Dembélé i, ja a les acaballes del partit, quan Mbappé havia tornat a obrir la ferida resolent amb molta sang freda un cara a cara amb Burki, aconseguint un darrer gol, de gran factura de Kagawa, per viatjar a Mònaco amb la promesa de seguir donant guerra.