Isco escriu el conte de sempre

El Real Madrid és la irregularitat dins de la regularitat. És un equip capaç de complicar-se qualsevol partit, jugui contra qui jugui i en qualsevol escenari, però també és difícil que es deixi escapar els punts. Més d'hora o més tard sempre acaba emergint alguna individualitat, algun futbolista de talent, per tirar-lo endavant, i ahir a El Molinón aquesta figura va ser Isco. El mitjapunta andalús, que acaba contracte l'estiu del 2018 i encara no ha renovat, està fent parlar molt en els darrers dies precisament per això i també perquè es troba en un moment de forma sensacional i no és titular. I la seva formidable actuació al feu de l'Sporting, on va fer dos gols –un dels quals va donar la victòria al seu equip en el minut 90–, proporciona encara més arguments perquè el seu nom segueixi a la primera plana.

I és que ahir l'andalús va rescatar un conjunt blanc que va tenir moltes dificultats contra un rival ordenat i que va tornar a recórrer al fons d'armari amb èxit. Amb la tornada dels quarts de final de la Champions League de dimarts a l'horitzó, fins a nou futbolistes que van jugar a l'Allianz Arena aquesta setmana van descansar i només van repetir Nacho i Sergio Ramos, els únics que no tenen recanvi, ja que Pepe i Varane estan lesionats. I els menys habituals de Zinedine Zidane van haver d'arremangar-se aviat, ja que van començar perdent després que Cop culminés una fantàstica passada de Mikel Vesga, i va ser Isco l'encarregat de liderar l'ofensiva. Al recital de controls, driblatges i passades que va fer, hi va incloure un golàs, el de l'empat, en què va col·locar amb l'interior una pilota a l'escaire després de desfer-se de dos rivals en un pam de terreny dins de l'àrea.

El conjunt de Rubi va oferir una bona imatge i va estar ben endreçat al seu camp, amb tres centrals i dos carrilers, que es van desplegar amb perill, i, de fet, tot just després del descans es va tornar a avançar amb un cop de cap de Mikel Vesga en el servei d'una falta. Però, tot i competir, l'Sporting va mostrar una fragilitat defensiva flagrant. Cada centrada del Madrid a l'àrea va ser un calvari per als locals, i així, a més de la gran part de perill del conjunt blanc en el segon temps, va arribar el gol de Morata, que, de cap, va finalitzar una centrada de Danilo.

El matx agonitzava amb l'Sporting atrinxerat i defensant-se de les escomeses madridistes, gairebé sempre per la banda i amb centrades. I quan semblava que l'ensopegada blanca era un fet, va emergir Isco, que instants abans havia estat a punt de marcar una altra diana espectacular després d'arrencar des del mig del camp i driblar sis rivals amb una jugada sensacional. Amb un xut sec des de fora de l'àrea arran de pal, el 22 va decidir el matx i va donar els tres punts a l'equip de Zidane, que conserva l'avantatge en el lideratge.