Els ultres creuen la frontera

Les escenes de violència continuen succeint-se en territori francès. Sacsejat durant l'Eurocopa amb episodis de desordre públic i d'enfrontament entre ultres més propis dels anys 80 que del segle XXI, l'Estat veí ha assistit aquesta setmana a un nou brot de violència en els terrenys de joc, i en totes dues ocasions, amb l'Olympique de Lió entremig.

Després de l'enfrontament a les tribunes del Parc OL, dijous passat, entre radicals del conjunt lionès i aficionats del Besiktas, desplaçats fins al sud de França per assistir a l'anada dels quarts de final de l'Europa League, els aldarulls es van traslladar fins a Bastia, a Còrsega, on els radicals del conjunt local van saltar al terreny de joc per increpar i fins i tot per propinar algun cop als futbolistes del Lió en dues ocasions, primer a l'escalfament i, posteriorment, durant el descans.

Segons va explicar l'Equipe en el seu lloc web, la metxa que va originar l'incident va ser un aficionat que va acostar-se al límit del terreny de joc per empènyer Memphis Depay. La reacció de l'holandès, “que no va recular”, tal com explica el rotatiu, va propiciar la reacció de més aficionats del grup Bastia 1905, de marcada ideologia nacionalista corsa, acostumada a episodis de rebuig contra França i també de violència, i que van envair el terreny de joc amb clara intenció d'encarar-se amb els futbolistes de l'Olympique de Lió. El primer, el seu porter suplent, Mathieu Gorgelin, que va ser el primer que va intervenir i fins i tot va ser objecte d'algun cop. Malgrat tot, la lliga francesa va decidir iniciar el partit un cop recuperada la normalitat, però en el descans novament la irrupció dels ultres va incentivar l'organització a suspendre definitivament el partit i a dur l'expedició de l'Olympique de Lió escortada fins a l'aeroport.

Escenari reincident