L'Atlético s'emmiralla

L'Atlético ja no té vertigen. L'equip colchonero, sota la direcció de Diego Pablo Simeone, s'ha convertit en un dels equips més potents d'Europa en els darrers anys, en un ferm candidat al títol de la Champions League. Avui (20.45, beIN), al feu del Leicester, un conjunt aguerrit, que s'endreça molt bé al darrere i que se li assembla molt pel que fa a estil futbolístic, buscarà la tercera classificació per a les semifinals del torneig en els últims quatre anys. Al King Power Stadium, els de Simeone s'hi presenten amb l'avantatge (1-0) de l'anada. “Som equips molt similars i el partit no serà gaire diferent al del Calderón. Serà un enfrontament dur, amb un resultat curt... Els detalls seran determinants”, va dir ahir el tècnic argentí. Per al matx, l'Atlético recupera Kevin Gameiro, mentre que el Leicester esperarà fins a última hora per saber si podrà disposar del seu capità, el central Wes Morgan, que ja es va perdre l'anada. Si no arriba a temps, l'equip dirigit per Craig Shakespeare jugaria amb un eix defensiu molt minvat, ja que l'altre central, Robert Huth, està sancionat.