La sensació del torneig

El Mònaco va tornar a confirmar que és la revelació d'aquesta Champions League. El jove conjunt dirigit per Leonardo Jardim ja és a semifinals, després de desfer-se del Borussia Dortmund en una eliminatòria en què ha guanyat els dos partits. Ahir, en la tornada al Lluís II, l'equip monegasc va tornar a exhibir-se i no va donar cap possibilitat als borussers, tot posant de manifest que la trajectòria que porta en la competició no és producte de la casualitat.

I és que el Dortmund no va poder ficar-se en l'enfrontament en cap moment. L'equip de Westfàlia havia de remuntar el 2-3 de l'anada, i Thomas Tuchel va confiar-ho a Reus, la principal novetat que ja havia tornat el cap de setmana passat després d'un mes i mig lesionat, però va prendre la sorprenent decisió de prescindir de Dembelé. A més, va optar per jugar amb tres centrals –com acostuma a fer– però va deixar desguarnits els dos carrilers, que no van tenir cap mena d'ajuda, ja que eren els únics que ocupaven la banda, i no li va sortir bé. El Mònaco és un equip que ataca ràpid i que utilitza les bandes, i el cantó dret visitant va convertir-se en una autopista pels ràpids esquerrans Mendy i Lemar, que van destrossar Durm en la primera mitja hora. Només començar, Mendy va fer una cavalcada que va acabar amb una fuetada que Bürki no va blocar i que Mbappé, la sensació del curs, va rematar dins l'àrea. Cinc gols acumula el davanter de 18 anys en la competició, determinant en aquest encreuament amb els alemanys, als quals n'ha marcat tres. Els de Jardim, còmodes sense la pilota i fulgurants quan la tenien, esperaven un Dortmund que tenia la possessió, però que l'única ocasió perillosa que van generar va ser a partir d'una falta, que Sahin va estavellar al pal. Just després d'aquesta acció, una altra jugada per la banda esquerra local fabricada entre Mendy i Lemar va acabar al cap de Falcao, que va fer el segon.

Molt difícil se li posava el partit al conjunt de Tuchel, que va donar entrada a Dembelé abans del descans substituint un castigat Durm. Tres dianes necessitaven els borussers per forçar la pròrroga, i en l'inici del segon acte, Reus, culminant una gran jugada de, precisament, Dembelé va escurçar distàncies. A la recerca del segon, els visitants es van obrir i el Mònaco va disposar de múltiples contraatacs per sentenciar fins que Germain, després d'una passada de Lemar, va fer-ho en el tram final. Els de Mònaco es col·loquen entre els quatre millors d'Europa, una fita que no assolia des del 2004, any en què va arribar a la final.