L'atzar esquiva Guardiola

Semifinals

Arsenal - Manchester City

2-1

0-1 (62') Agüero. 1-1 (71') Monreal. 2-1 (101') Alexis.

Chelsea - Tottenham

4 - 2

1-0 (5') Willian. 1-1 (18') Kane. 2-1 (43') Willian (p.). 2-2 (52') Alli. 3-2 (75') Hazard. 4-2 (80') Matic.

Per a Pep Guardiola era molt important aixecar aquesta FA cup. Fora d'Europa de manera prematura i sense possibilitats de guanyar la lliga, en què haurà de serrar les dents per obtenir una plaça de Champions League, el tècnic de Santpedor era conscient de l'alleujament, i alhora impuls, que hauria suposat per al seu projecte al capdavant del Manchester City acabar aquest curs, el seu primer a Anglaterra, amb un títol al sarró, però no podrà ser. Es quedarà sense guanyar un trofeu per primera vegada des que entrena en l'elit. El seu equip va quedar-se a les semifinals, eliminat per l'Arsenal (2-1) a Wembley en un partit que es va decidir a la pròrroga amb un gol d'Alexis Sánchez, i el conjunt d'Arsène Wenger es jugarà el trofeu el proper 27 de maig contra el Chelsea.

Gairebé tot va sortir-li malament ahir al City. L'equip de Guardiola va dominar el matx i va tenir la pilota, però no va poder-se imposar al rocós plantejament dels gunners, endreçats a prop de l'àrea amb una línia de cinc en defensa, i tothom sempre per darrere de la pilota. La tarda es va començar a tòrcer per al bàndol citizen amb la lesió de David Silva, i no va millorar quan poc abans del descans l'àrbitre va invalidar un gol al Kun Agüero per una pilota que no havia sortit. Tot i això, va acabar trobant premi a la insistència de la manera amb què menys ho havia pogut provar, en un contraatac llançat per Touré Yaya i finalitzat per Agüero. L'avantatge va durar poc, ja que, mitjançant Monreal, l'Arsenal, que només havia inquietat a pilota aturada, va empatar. I a punt va estar el City d'evitar la pròrroga, però els pals, que van escopir dues rematades –una de Touré de volea i una altra de Fernandinho amb un cop de cap–, van impedir-ho. L'atzar no va acompanyar el City, que en la pròrroga va veure enterrades les seves il·lusions amb la diana d'Alexis.