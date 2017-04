La via ‘azulona' de Sevilla

En el complicat final de curs que està tenint el Sevilla després de protagonitzar un any sensacional a les ordres de Jorge Sampaoli, dos homes s'han acabat consolidant com a peces clau en l'engranatge de l'equip: Pablo Sarabia i Sergio Escudero. Dos futbolistes amb un denominador comú, ja que van passar per Getafe abans de recalar al Sevilla, on estan assolint el nivell que se'ls pressuposava a l'inici de la seva carrera. I és que tots dos, esquerrans, van ser joves promeses quan van començar: Sarabia, ara de 24 anys, es va formar al planter del Real Madrid; Escudero, de 27, jugava al Schalke quan en tenia 20.

“Han madurat i han crescut molt tots dos”, assegura a aquest diari Cosmin Contra, tècnic que els va dirigir al Getafe el 2014. Amb ell a la banqueta, Sarabia es va consolidar a primera. “Era jove i en aquell moment li faltava confiança perquè no li sortien bé les coses. Es pressionava molt perquè volia jugar bé i vaig parlar molt amb ell per tranquil·litzar-lo i donar-li confiança en cada partit. Al final de temporada va millorar i va acabar agafant les regnes de l'equip”, explica Contra. Aquesta campanya, l'exmadridista, que va aterrar a Sevilla l'estiu passat després de cinc temporades d'azulon, s'ha anat guanyant la confiança de Sampaoli. L'entrenador argentí l'ha utilitzat de comodí i ha aconseguit que un futbolista que originàriament era mitjapunta, fi i esquerrà, jugui de carriler i també de lateral, a qualsevol de les dues bandes. “M'ha sorprès. Té mèrit que hagi rendit tan bé i que hagi respost. Ha encaixat molt bé en el sistema, ha après a defensar i a córrer tota la banda. És un jugador amb molt talent”, assegura el romanès. Sarabia, que ha fet set gols en la lliga, acumula dinou titularitats en els 30 partits en què ha participat, onze en aquest 2017.

Escudero, en canvi, sí que és un fix des del primer dia. Ha sortit d'inici en 20 dels 21 partits de lliga que ha disputat i només les lesions li han impedit haver-ne jugat més, ja que quan ha estat disponible, ha entrat sempre. El lateral esquerre s'ha consagrat en el seu segon any a Sevilla, on l'any passat li va tocar viure a l'ombra de Benoit Tremoulinas que, lesionat, encara no ha jugat aquest curs. “És un molt bon lateral. Ataca, té un molt bon colpeig, fa bones centrades, també xuta faltes. Amb mi va jugar sempre, va ser un home important”, recorda Contra. “Ha millorat molt, tan defensivament com ofensivament. Jugar aquests partits tan forts i, sobretot, la Champions League, ha fet que progressi molt ràpidament”, assevera el preparador. El lateral, que també ha actuat de carriler, i fins i tot un dia va jugar de mig centre, al Vicente Calderón, també ha impressionat i, de fet, va arribar a anar convocat per Julen Lopetegui amb la selecció estatal, tot i que encara no s'ha estrenat com a internacional.

El Sevilla amb els dos ex-Getafe indiscutibles a l'equip, busca assolir l'objectiu, el tercer lloc que dona accés directe a la Champions, que té a tres punts, quan falten cinc jornades per a l'acabament de la lliga.