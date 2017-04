La vida feta debat

Equip A o equip B... La titularitat de Gareth Bale en el clàssic... El rol d'Isco... Injustícia amb alguns jugadors... Zinedine Zidane neda en l'abundància amb tots els avantatges que això comporta, però també l'acompanya una sensació d'ofegament de la qual el tècnic marsellès fa temps que intenta apartar-se. “Jo estic de puta mare”, va dir sorprenentment ahir el tècnic del Real Madrid, una expressió molt poc seva, i va dibuixar ràpidament un somriure. “Entenc que tothom té dret a opinar, però qui tria soc jo i és l'únic que m'importa. Tinc un respecte enorme pels meus futbolistes”, va argumentar Zizou, que dimecres va assistir a una nova demostració de força dels secundaris del seu equip, que segueixen alimentant el debat sobre el rendiment de titulars i suplents.

“Podeu parlar d'equip A i d'equip B, però per mi això no funciona així. Abans podies fer tota la temporada amb dotze o tretze jugadors... Ara es juguen 70 partits cada temporada. La meva feina és fer entendre als jugadors que aquest és el camí”, va explicar el tècnic francès, que, malgrat la derrota en el clàssic i l'allau de crítiques que està rebent, conserva una calma aparent i la confiança que el seu equip continua sent favorit per guanyar la lliga amb la semifinal de la Champions traient el cap ja al final del carrer. “Queda un mes i mig de competició i estem molt convençuts del que fem, tant físicament com anímicament. La feina que hem fet fins ara ha estat magnífica i, si bé sempre hi ha trams de la temporada en què has de patir, estem tranquils”, va afirmar el tècnic marsellès, que haurà de calibrar de nou molt bé les seves alineacions per no perdre el pas en la lliga aquesta tarda contra el València i arribar en plenes condicions al derbi europeu contra l'Atlético.

Ramos per Varane

El francès, que va reaparèixer dimecres a la Corunya, no acaba de fer net amb les lesions i va tornar a quedar fora d'una llista en què la novetat serà el retorn de Sergio Ramos –una vegada complerta la sanció per l'expulsió en el clàssic–. La gran incògnita, però, serà saber qui ocuparà el buit de Bale: “S'han de tenir molts factors en compte: com juga el rival, posició del jugador... Tinc moltes alternatives, és la riquesa del meu equip, que em permet tenir moltes coses al cap”, va concloure Zizou.

Voro i el furur