Un comiat com cal

El vent ja fa dies que sembla que canvia al nord de Londres i, mentre l'era Wenger es va apagant a l'Arsenal, germina un interessant Tottenham sota la batuta de Mauricio Pochettino. I ahir, en l'últim derbi a White Hart Lane, els spurs van posar una pedra més en el traspàs de poders, imposant-se amb autoritat a un veí desconegut per mantenir les poques possibilitats que li resten de disputar-li el títol de lliga al Chelsea.

Molt més decidit i sempre amb inicis de partit huracanats, el Tottenham va exhibir més ambició i, mentre l'Arsenal es dedicava a defensar-se, ja va fer mèrits per començar a decantar el derbi, sobretot amb dues ocasions, una d'Eriksen i una altra de Dele Alli, que van fallar a porteria buida. Però una acció cultivada per tots dos, pel talent del danès i l'oportunisme del britànic, va destapar definitivament el derbi, ja en la represa, quan l'Arsenal semblava que volia treure el cap en el partit. Va ser desencallar-lo i rematar-lo pràcticament en un minut, ja que en l'acció següent Gabriel va tombar dins l'àrea Harry Kane, que va aprofitar-ho per, de penal, marcar el seu sisè gol en 5 derbis contra l'Arsenal en la Premier. L'Arsenal, que només va ensenyar les dents al final i tímidament, encara va veure com Petr Cech havia de fer-se enorme per desbaratar una nova incursió de Kane, una rematada de cap d'Alderweireld i un xut de Verthongen per sostenir l'honra gunner en la darrera visita a l'actual White Hart Lane.