La Champions, a preu d'or

Quatre equips enfrontats per dues places. Tots ells separats per sis punts i amb un final de temporada trepidant, amb el Liverpool en una posició preferent però amb un partit més que els dos equips de Manchester i dos més que l'Arsenal, que es va reenganxar al tren europeu amb la victòria contra el Manchester United.

Difuminat per les rotacions de Mourinho, que es va guardar Pogba, Rashford, Eric Bailly i Lingard pensant en l'Europa League i que fins i tot es va permetre la llicència de fer debutar el jove Axel Tuanzebe (19 anys), el conjunt mancunian es va quedar encallat al nord de Londres, on va tenir un inici prou convincent i fins i tot va exigir dues intervencions de mèrit de Cech, una a Martial i una altra a Rooney, però va acabar cedint contra un Arsenal que s'hi jugava molt, que va acabar assumint el govern del partit, que va forçar la irrupció de De Gea amb dues grans aturades en la primera meitat –sobretot una a baix a Ramsey– i que també va tenir el punt de fortuna per obrir el marcador, amb un xut de Xakha que es va enverinar en tocar l'esquena d'Ander Herrera per acabar superant De Gea, que tampoc va poder fer res per frenar una rematada de cap tot seguit de Welbeck que immergeix l'Arsenal en la lluita per una plaça Champions. “Ha estat curiós veure la gent de l'Arsenal somrient després d'un partit, no m'havia passat mai”, va exclamar després del matx Mourinho, irònic i desairat com és habitual.