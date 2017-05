La Juve, primer convidat per cortesia de Dani Alves

El Juventus és el primer dels finalistes que el pròxim 3 de juny lluitaran per aixecar la Champions League a Cardiff. El conjunt que dirigeix Massimiliano Allegri torna a la final només dos anys després, amb un grup diferent, però fet, molt madur i que és ara mateix un dels millors equips d'Europa. Ho han tornat a exhibir els bianconeri en aquesta semifinal, en què s'han imposat al Mònaco amb solvència, amb ofici, demostrant un domini espectacular dels temps del partit, on acostuma a passar el que volen ells. Fortíssim a les dues àrees, l'equip italià ja va encarrilar l'eliminatòria al Lluís II de Mònaco, i no va necessitar més d'una part per sentenciar-la ahir al fortí que és el Juventus Stadium, on Dani Alves va tornar a ser determinant.

I és que pocs futbolistes hi ha al planeta tan competitius, tan extremadament guanyadors com el lateral brasiler, que a Gal·les disputarà la seva final europea número 14 i aspirarà a la seva quarta lliga de campions. L'exblaugrana ha estat absolutament decisiu en aquesta semifinal, en què ha actuat de carriler, sent un més en el solidíssim sistema defensiu de la Juve, i sumant moltíssim en atac, i després de les dues assistències que va fer a Higuaín en l'anada a terreny monegasc, ahir va emergir per generar el primer gol després d'una magnífica centrada i segellar la classificació amb un golàs abans del descans. L'aportació atacant d'Alves va acabar per desactivar la possible reacció del sensacional Mònaco. L'equip del principat va buscar la gesta, remuntar un 0-2 al coliseu bianconero, però res va poder fer davant d'aquesta Juve. I això que Leonardo Jardim va sorprendre amb el seu plantejament, aparcant el 4-4-2 amb el qual ha jugat el seu equip durant tota la campanya, deixant a la banqueta homes capitals com Fabinho i Lemar, per apostar per una defensa de tres amb dos carrilers, posant Bernardo Silva juntament amb Moutinho per dins i deixant a la dupla Mbappé i Falcao a dalt. Els monegascos van assentar-se a camp contrari, van intentar trobar entre línies Bernardo Silva, i entrar per bandes amb Mendy i Sidibé, però atacar contra l'equip d'Allegri, que va tornar a jugar amb els tres centrals, és una missió d'altíssima dificultat. La Juve replega, ajunta línies, amb tothom fent un esforç i treballant, i compta a més amb tres animals defensius a la rereguarda, l'altra BBC, Barzagli, Bonucci i Chiellini, comandats per Buffon, fet que converteix l'àrea de la Juve en territori inexpugnable. És un equip, aquest Juventus, que disfruta defensant, no pateix, i si té metres al davant, també és letal en atac.

Els locals van tenir ocasions claríssimes, però ni Higuaín, ni Mandzukic, ni Pjanic, ni Dybala van encertar davant d'un Subasic que va fer una extraordinària actuació. Res va poder fer però per evitar el primer, obra de Mandzukic, que va xutar en el refús d'una rematada de cap que el porter li havia tret al mateix davanter. La jugada, l'havia creat Dani Alves, que va posar en safata la pilota a Mandzu. Amb el camí aplanat, el lateral brasiler va acabar la feina amb una volea des de fora de l'àrea en la caiguda després d'un córner.

Va sobrar, doncs, el segon temps, que va servir perquè Mbappé s'acomiadés de la seva primera lliga de campions amb gol i perquè Glik fes una trepitjada esgarrifosa a Higuaín que va escalfar els ànims fins al final del matx. Tot i això, no hi va haver expulsats i la Juve, amb el dubte de Khedira, que va marxar lesionat, buscarà la tercera amb tot.