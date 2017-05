Ara, un altre partit

Res té a veure el Celta-Madrid que havia de tenir lloc el 5 de febrer a Balaídos amb el que es jugarà aquesta nit. Aleshores s'havia disputat poc més de mitja lliga, era la jornada 21 i el conjunt blanc, que era líder amb 4 punts d'avantatge respecte del Barça i amb un partit menys –el de València a Mestalla–, es disposava a fer un cop d'efecte al campionat. I és que visitava el feu d'un Celta que sí que és cert que vivia un gran moment, immers en la lluita pels llocs europeus, viu en l'Europa League i també en la copa, però precisament amb la tornada de semifinals de la competició del KO a l'horitzó, hauria jugat aquell duel contra els madridistes amb un equip farcit de futbolistes poc habituals.

Ara, avui, la realitat és una altra. El context és molt diferent. En primer lloc, la coberta de Balaídos, la causa per la qual es va suspendre el matx, ja està més que arreglada. El temporal que va assotar Galícia aquell cap de setmana la va fer malbé, i l'Ajuntament de Vigo, propietari de l'estadi, mitjançant el seu alcalde, Abel Caballero, va anunciar que el partit no es jugaria perquè no se'n podia garantir la seguretat, i es va originar la polèmica. El Madrid, conscient que el Celta faria rotacions, va insistir perquè es jugués i es va acabar produint un encreuament de declaracions entre el consistori i l'entitat presidida per Florentino Pérez que encara cueja. “M'és igual que sigui el Madrid o el sursum corda, abans de res hi ha la seguretat de la gent. Quan es pren una decisió d'aquestes característiques és millor no fer pressió en qüestions de seguretat”, va arribar a dir Caballero, que va ser replicat pel club blanc: “Aquestes afirmacions de l'alcalde no només estan fora de lloc, sinó que són rotundament falses, perquè el Real Madrid no ha qüestionat en cap moment les mesures de seguretat establertes a l'estadi de Balaídos.” Ahir, tres mesos després, el batlle va tornar a parlar: “Intentarem fer-la grossa, perquè el Celta sortirà a guanyar. Amb l'equip que té pot derrotar qualsevol”, va indicar a la SER. Caballero no oblida: “El Madrid no es va portar bé.”

I, esportivament, la situació també ha canviat. En el partit, encaixat per LaLiga entre la penúltima jornada i l'última, hi segueixen havent tres punts en joc, però inevitablement per als uns són més valuosos que per als altres. El Celta, recentment eliminat de l'Europa League a mans del Manchester United, ja ha acabat la temporada i no s'hi juga res; d'altra banda, el Madrid, en ple frec a frec amb el Barça, es juga la lliga i necessita sumar quatre punts entre avui i diumenge a La Rosaleda contra el Màlaga per proclamar-se campió. “Estem preparats. Ens queden dues finals”, va assegurar Zinedine Zidane, que no s'atura a pensar en l'ambient que es poden trobar a Balaídos per tot el que va envoltar l'enfrontament, ni tampoc en maletins: “El que va passar ja està oblidat. Serà difícil perquè el Celta és un gran rival. Tenen molt bon equip i faran el seu partit. Són professionals i sortiran a guanyar. Res més.” El francès, que a banda dels lesionats Carvajal, Bale i Pepe tampoc podrà disposar de James, que ahir no es va entrenar per un cop, ni tampoc de Nacho, sancionat en espera de la resolució de l'últim recurs presentat pel Madrid, va confirmar que Cristiano viatjarà i tot fa indicar que d'aquí fins a final de campanya aparcarà les rotacions.

Berizzo, amb tot