Comença l'assalt al triplet

A Roma va deixar escapar l'oportunitat d'assegurar-se el títol de lliga diumenge i, a Roma també, la Juve enceta ara ja sí el cara o creu camí del triplet. Encara pendent de segellar l'scudetto matemàticament, la vecchia signora torna a l'Olímpic per dirimir el títol de copa d'Itàlia, que l'enfrontarà amb una de les sensacions de la temporada, una Lazio que ha trobat en Simone Inzaghi, exgolejador del club, un estratega fet a mida.

Amb un equip sense grans noms però ben cohesionat i amb un Keita Baldé que, des del semianonimat, està assolint quotes de futbolista majúscul, Inzaghi ha acabat convertint el seu equip en un rival rocós, adaptable al rival, especialment contra els equips grans, als quals sap contenir i replicar en el contraatac, amb la velocitat de Keita i l'encert d'Immobile.

“Ha arribat el moment de recollir els fruits i no podem fallar, serà complicat perquè juguem contra una Lazio forta, que ha fet un magnífic camí fins a arribar aquí i ens ho juguem tot a un partit, per la qual cosa haurem d'estar afinats”, va avisar ahir Massimiliano Allegri, que va reclamar el millor nivell del seu equip després de dos partits de lliga sense guanyar i amb el dubte de si podrà disposar de Paulo Dybala i de Mario Mandzukic, que arrosseguen molèsties. “No vull arriscar”, va especificar el tècnic de Liorna, que tampoc va voler entrar en detalls sobre quin serà el seu enfocament per afrontar un rival molt versàtil tàcticament, de si apostarà per la BBC, que tants bons rèdits li va donar contra el Mònaco, o de si es decantarà pel 4-2-3-1.

Interès per Keita Baldé