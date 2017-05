El Mònaco regna a França

El Mònaco va culminar ahir una temporada per al record amb la consecució de la vuitena lliga de la seva història, la primera des de l'any 2000, posant fi a la dinastia del PSG, vencedor en les darreres quatre edicions. El conjunt de Jardim, que només necessitava un punt per proclamar-se campió a una jornada del final, va superar el Saint-Étienne guiat una vegada més per Kylian Mbappé, la gran revelació del campionat. El jove atacant francès, cobejat per mitja Europa, posaria la rúbrica a la seva excel·lent campanya amb una bona acció personal després de sortejar el porter rival, signant així el seu quinzè gol en la competició. Germain, ja en el temps d'afegit, arrodoniria la festa de l'equip monegasc, protagonista d'una segona volta per emmarcar –setze triomfs, dos empats i cap derrota–. El Mònaco torna a regnar.