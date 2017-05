Cristiano no fa presoners

CELTA: Sergio, Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny, Pablo Hernández, Jozabed (Marcelo Díaz, 72'), Wass, Iago Aspas, Pione Sisto (Pape Diop, 80'), Iago Aspas i Guidetti (Beavue, 86'). REAL MADRID: Keylor Navas, Danilo, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro (Kovacic, 71'), Kroos, Modric, Isco (Lucas Vázquez, 81'), Cristiano Ronaldo (Asensio, 81') i Benzema. GOLS: 0-1 (10') Cristiano Ronaldo. 0-2 (48') Cristiano Ronaldo. 1-2 (69') Guidetti. 1-3 (70') Benzema. 1-4 (88') Kroos. ÀRBITRE: Martínez Munuera (col·legi valencià). Va ensenyar targeta groga als locals Hugo Mallo, Jonny Castro, Pablo Hernández i Guidetti, i als visitants Sergio Ramos i Casemiro. Va expulsar, per doble groga, Iago Aspas (62'). CELTA: Sergio, Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny, Pablo Hernández, Jozabed (Marcelo Díaz, 72'), Wass, Iago Aspas, Pione Sisto (Pape Diop, 80'), Iago Aspas i Guidetti (Beavue, 86'). REAL MADRID: Keylor Navas, Danilo, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro (Kovacic, 71'), Kroos, Modric, Isco (Lucas Vázquez, 81'), Cristiano Ronaldo (Asensio, 81') i Benzema. GOLS: 0-1 (10') Cristiano Ronaldo. 0-2 (48') Cristiano Ronaldo. 1-2 (69') Guidetti. 1-3 (70') Benzema. 1-4 (88') Kroos. ÀRBITRE: Martínez Munuera (col·legi valencià). Va ensenyar targeta groga als locals Hugo Mallo, Jonny Castro, Pablo Hernández i Guidetti, i als visitants Sergio Ramos i Casemiro. Va expulsar, per doble groga, Iago Aspas (62').

Pas de gegant del Real Madrid en el seu camí cap al títol ahir a Balaídos. El conjunt dirigit per Zinedine Zidane es va imposar (1-4) al Celta, en el partit ajornat, i va utilitzar el comodí que tenia per recuperar el lideratge, distanciar-se tres punts del Barça i posar-se molt coll avall la lliga, en què ja només necessita un empat diumenge a La Rosaleda contra el Màlaga per proclamar-se campió. L'equip madridista ho va fer al seu estil, amb una actuació discontínua i irregular, però eficaç, liderada per Cristiano Ronaldo, que amb un doblet, va tornar a exhibir el nou futbolista en què ha mutat. El portuguès, amb 32 anys, ha perdut agilitat i no té aquell un contra un vertiginós d'abans, però ha centrat la seva posició per convertir-se en un 9 letal, dels que no perdonen i decideixen i que és verinós des de qualsevol posició a prop de la porteria.

I aviat el davanter va deixar la seva empremta en el duel, amb una gardela amb l'esquerra des de fora de l'àrea que va aplanar el camí del triomf dels blancs. La diana del 7 va arribar en una de les escasses arribades en la primera part del conjunt de Zidane, que va saber aprofitar la desorganització defensiva del Celta en els primers minuts. I és que a l'equip d'Eduardo Berizzo, que va sortir amb els seus millors jugadors i va competir, li va costar entrar en el partit. Posant en pràctica el seu habitual marcatge a l'home en fase defensiva, l'equip gallec va deixar molts espais entre línies, i, en un contraatac comandat per Isco, un home que acaba el curs en un moment sensacional, la pilota va acabar als peus de Cristiano, que va finalitzar amb virulència.

El Celta es va asserenar, al davant d'un Madrid que, instal·lat en aquest 4-3-1-2 que s'ha inventat Zidane en els darrers partits, no controlava el joc, tampoc dominava l'esfèrica i simplement deixava pa,ssar els minuts. Aleshores van arribar els millors moments dels locals, esperonats per un públic que els va agrair la temporada, i en què Iago Aspas es va erigir com l'home més punyent. El de Moaña ho va provar amb dues rematades llunyanes que van passar prop de la porteria de Keylor, però no va rebre el suport dels seus companys en els últims metres, amb Guidetti i Pione Sisto molt espessos.

L'ariet suec va palesar que no era la seva nit només iniciar el segon temps, no encertant a rematar una pilota a l'àrea petita, que, a més, es va acabar convertint en un contraatac mortal per al seu equip. Isco va conduir, va anar deixant rivals enrere i va assistir Cristiano Ronaldo, que no va fallar. Molt poc havia fet el Madrid, però suficient per guanyar 0-2.

Injusta expulsió d'Aspas

La possible reacció del Celta va quedar anul·lada a causa d'una decisió errònia de l'àrbitre. Quan faltava mitja hora per al final, Martínez Munuera va expulsar el futbolista més talentós dels gallecs, Iago Aspas, després d'ensenyar-li la segona groga perquè va interpretar que havia simulat un penal que realment sí que va existir. La primera amonestació, a més, l'havia vist en la primera part per protestar unes clares mans de Varane, que l'àrbitre tampoc havia assenyalat, fet que va encendre Balaídos, va encoratjar els deu homes de celeste que hi havia a la gespa i va escalfar el partit. Tot seguit va arribar el gol de Guidetti, de rebot i estèril, perquè ja no hi va haver temps perquè el Celta busqués l'empat. En una nova transició ràpida, l'equip blanc va tornar a obrir escletxa, Benzema, a passada de Marcelo, va sentenciar. A les acaballes, Kroos, va fer el quart, una diana que Cristiano, Benzema i Lucas Vázquez havien estat a punt de marcar. El Madrid no ensopega i té el títol de lliga, el primer en els últims cinc anys, més a prop que mai.

