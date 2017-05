Una rutina per a l'Hamburg

L'Hamburg torna a veure molt de prop les flames de l'infern. I és que jugar amb foc s'ha convertit en habitual per a l'històric equip hanseàtic, campió d'Europa el 1983, amb set lligues d'Alemanya a les seves vitrines, que acaba un altre cop la Bundesliga serrant les dents, patint fins a l'últim sospir per assolir la permanència. Demà, en l'última jornada, els hamburguesos jugaran un duel fratricida contra el Wolfsburg per la plaça de promoció de descens en què només els val la victòria. Si guanyen el matx que es disputarà al Volksparkstadion, el seu estadi, segellaran la salvació i condemnaran els llops o l'Augsburg, que visita el feu del Hoffenheim i que fins i tot perdent es podria escapar per la diferència de gols, a jugar-se la categoria contra el tercer classificat de la segona divisió alemanya en el play-off.

El dinosaure encara conserva l'honor de ser l'únic que ha disputat ininterrompudament la Bundesliga des de la seva creació el 1963 –la resta o han descendit algun curs o s'han incorporat més tard a la lliga, com en el cas del Bayern, que ho va fer el 1965–, però molt lluny queden ja aquells anys daurats en què era referent al país teutó, amb jugadors com Kevin Keegan i Felix Magath, i que més tard va acabar regnant al Vell Continent sota la direcció d'Ernst Happel. Ara, com demostra la seva història recent, és una entitat que lluita per mantenir-se a primera divisió temporada rere temporada; no guanya una lliga des de fa més de tres dècades, no es passeja per Europa des del 2009, quan va disputar la copa de la UEFA, i en l'últim lustre ha estat molt a prop d'acabar amb els seus ossos a segona. Memorables són les agòniques salvacions assolides el 2014 i el 2015 en el play-off: la primera, superant el Greuther Fürth en una eliminatòria resolta amb dos empats; la segona, de taquicàrdia, imposant-se al Karlsruhe, en un duel de tornada en què en el minut 91 estava descendit i que un golàs de falta de Marcelo Díaz el va rescatar. Demà, l'Hamburg, que no pot baixar de manera directa perquè l'Ingolstadt i el Darmstadt 98 ja ho han fet, es vol estalviar aquest tràngol.

“Sabem el que hem de fer, estem preparats per a qualsevol cosa. La qualitat més gran d'aquest equip és la seva voluntat de lluitar”, manifesta abans del transcendental partit contra el Wolfsburg, l'entrenador, Markus Gisdol, que va agafar les regnes de l'equip a final del setembre passat rellevant Bruno Labbaddia. És precisament aquesta, la falta d'estabilitat a la banqueta, una de les principals raons que el club no desperti. Des del pas de Frank Pagelsdorf, que hi va estar quatre anys, del 1997 al 2001, cap entrenador ha estat dues campanyes senceres al capdavant del conjunt. De fet, des de l'adeu de Pagelsdorf, ja fa setze anys, vint entrenadors han dirigit l'equip del nord d'Alemanya. És la crua realitat de l'Hamburg, que busca de nou evitar el descens a última hora, un fet que ha convertit rutina.