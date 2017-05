Un punt separa el Real Madrid de la seva primera lliga en un lustre. Els blancs, avalats per l'amplitud de la seva plantilla i per la seva capacitat de resoldre partits independentment de les formes, han arribat a la meta davant del Barça i arribaran aquest vespre a La Rosaleda amb l'únic objectiu que Màlaga no sigui Tenerife, que Míchel no emuli Valdano i que aquesta vegada la història no faci girs dramàtics d'última hora. “És el partit més difícil. Hi ha molta gent que no vol que guanyem i és molt complicat aconseguir una lliga: són 38 jornades, has de ser molt fiable, i nosaltres ho hem estat... Però toca rematar la feina”, resumia ahir Zinedine Zidane.

El seu equip ha guanyat 14 partits dels 18 disputats lluny del Santiago Bernabéu en la lliga. N'ha empatat dos i només ha claudicat a València i a Sevilla, però queda una última visita a la Costa del Sol, on el Màlaga ja va clavar els genolls a terra no fa gaire i on el Madrid s'enfrontarà amb un rival enganyós, liderat per un madridista confés, Míchel, encara que enemistat amb Florentino Pérez, amb una plantilla farcida d'exmadridistes com ara Diego Llorente, Miguel Torres i Luis Hernández, però amb el contrapunt d'un Sandro Ramírez encès aquesta temporada, consolidat a primera amb 14 dianes en 29 aparicions i que ja ha anunciat la seva intenció: donar la lliga al Barça. “A Màlaga serà un partit encara més complicat que a Balaídos, perquè ho estan fent bé. Ja hem dit que serà molt complicat, però la idea és la de sempre, no canviarem res, sortirem al màxim, amb l'ADN d'aquest equip”, va explicar el preparador marsellès, que va rebutjar qualificar si el Real Madrid serà un just campió: “No ho sé, de moment no ho som.”

Míchel no vol ser dubtós