La Juve, una hegemonia sense aturador a Itàlia

Ningú discuteix el Juventus a Itàlia. És, des de fa sis anys, impossible. I és que cap equip ha aconseguit fer-li ombra. El Roma i el Nàpols, precisament els dos que segurament més ho han intentat durant aquest període de regnat de la vecchia signora, han pressionat fins al final aquest curs en la lliga, però el conjunt de Torí no ha fallat. Ahir, els homes de Massimiliano Allegri, amb gols de Mandzukic, Dybala i Alex Sandro, van superar (3-0) el Crotona al Juventus Stadium per aixecar el sisè scudetto consecutiu i signar –amb la copa guanyada dimecres passat en la final contra el Lazio– el seu tercer doblet seguit, que certifica una hegemonia incontestable al país transalpí.

Abans del domini bianconero, l'últim equip que va guanyar la lliga italiana és el Milan, el 2011. És aleshores quan va aterrar Antonio Conte al Juventus, un home que va canviar la mentalitat del futbol italià, amb un 3-5-2 genuí, que atacava tan bé com defensava, i també la del Juventus a la qual va canviar el rumb. El 2012, doncs, la Juve va guanyar la lliga –la primera en nou anys per a una entitat que encara es recuperava del descens a segona– sense perdre ni un partit, en el que va ser l'origen d'aquest equip. Sota la direcció de Conte encara van arribar dos scudetti més (12/13 i 13/14) i després de l'adeu del tècnic va arribar el torn d'Allegri, un entrenador que va saber gestionar l'herència rebuda i va imprimir el seu segell al conjunt, que ha hagut de reinventar any a any.

De fet, els triomfs expliquen per si sol el treball d'Allegri. En tres temporades, tres lligues (14/15, 15/16 i 16/17), tres copes (14/15, 15/16 i 16/17) i dues finals de Champions League (2015 i 2017) assolides. Un dels grans mèrits del tècnic de Liorna és haver fet créixer un equip que cada curs ha perdut futbolistes capitals. Després del primer any es va quedar sense Pirlo, Vidal i Tévez i va seguir guanyant; i aquest, el va afrontar sense Pogba ni Morata i no ha abaixat prestacions. Amb tot plegat, ha construït un senyor equip on Buffon i la BBC –Barzagli, Bonucci i Chiellini– són la cara defensiva, Dybala és l'estrella i fitxatges com Alves, Pjanic i Higuaín treballen i marquen diferències. Aquesta Juve és la numero u a Itàlia, i ara l'objectiu és traslladar aquesta autoritat a Europa. Dos anys després de perdre a Berlín contra el Barça, l'escull ara és el Madrid, el dia 3 de juny a Cardiff.