Fi a un lustre sense lliga

No va haver-hi miracle a La Rosaleda. Màlaga no va ser Tenerife i el Real Madrid, que només necessitava un punt per ser proclamat campió, va superar el Màlaga per 0-2 i va alçar la seva primera lliga en un lustre, la 33a en la història del club. Sense oferir una versió gaire convincent, el conjunt de Zidane va tornar a fer gala de la seva habitual capacitat resolutiva per tancar un campionat treballat i competit fins a l'últim instant en el frec a frec mantingut amb el Barça. El preparador francès, que en menys d'un any i mig i amb la final de Cardiff a l'horitzó ja ha aportat quatre títols a les vitrines de l'entitat de Concha Espina, s'ha convertit per mèrits propis en una de les claus per entendre l'èxit de l'equip blanc, gestionant de meravella un vestidor en què tots, des del primer fins a l'últim, s'han sentit partícips de l'èxit del col·lectiu. Per al record quedarà la imatge del Madrid de les rotacions, d'un equip B notòriament competitiu, regular i, en la majoria d'ocasions, superior al teòric equip titular, de l'èpica dels gols de Ramos en els últims minuts, però també el de les recurrents polèmiques arbitrals en què s'ha vist afavorit al llarg del curs.

Sense suspens