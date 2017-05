Ander, en la foto de Pogba

Amb una modèstia molt seva, sense dir una paraula més alta que l'altra però sempre amb un discurs minuciós, ben articulat, Ander Herrera (Bilbao, 1989) ha acabat ocupant el centre de l'escena en l'any Pogba, o com a mínim compartint fotografia amb el futbolista dels 125 milions d'euros. Sense la genètica del francès ni tampoc l'aval de les estadístiques més visibles, de gols i assistències, i després de dos anys descafeïnats a les ordres de Louis van Gaal, el migcampista basc ha sabut canalitzar les seves virtuts per subsistir en l'ecosistema Premier, un campionat de corredisses, de segones jugades i de múscul. “Aquí un mitjapunta ha de fer com a mínim quinze gols per temporada, i jo no ho he fet mai, això.”

De vegades, fer una passa enrere n'acaba propiciant dues endavant, i Herrera, incentivat per un moviment intel·ligent de Mourinho, ha acceptat allunyar-se de l'àrea per ser més influent que mai en el futbol del Manchester United. “A Ander sempre se l'ha considerat un mitjapunta, però a mi sempre em va semblar que tenia més virtuts per ser mig centre”, opina José Aurelio Gay, que va ser el primer a ubicar Herrera com a eix d'operacions, quan dirigia el filial del Saragossa. “Òbviament, no té el físic d'altres migcampistes de contenció, però ell roba per intel·ligència, per col·locació, anticipa línies de passada... Li encanta el futbol i té una lectura magnífica de les situacions”, reitera.

Cultivat en un entorn plenament futbolístic, a la vora del seu pare Pedro, exdirector esportiu del Saragossa, Herrera és un paradigma del futbolista clàssic en un entorn modernitzat: “Respira, estudia, sua futbol... li encanta. Ja des de petit quan el pare el portava als entrenaments, no se separava de la pilota”, rememora Gay, que va ser futbolista del Saragossa entre el 1991 i el 1996. Amb Ander no es retrobarien fins passada una dècada, quan el migcampista nascut a Bilbao començava una trajectòria que l'ha dut a degustar tota mena de menús futbolístics. A Saragossa li va tocar patir anys d'angoixes. “L'equip lluitava per evitar el descens i l'ambient no era fàcil. Durant aquella època va fer un màster d'aquest ofici. Jugava de mitjapunta en un 4-2-3-1, amb Ponzio i Gabi al darrere i li va tocar patir”, continua Gay.

A Bilbao, va aterrar coincidint amb Marcelo Bielsa i va ser una peça angular de la revolució d'El Loco. “A Ander se li valorava molt la capacitat per jugar, per tenir continuïtat, molt panorama amb la pilota, però Marcelo li demanava també que s'impliqués en tasques de recuperació i ell ho va anar afegint, perquè és un nano amb temperament”, recorda Claudio Vivas, ajudant de Bielsa a Bilbao. A San Mamés, Herrera ja va fer un pas enrere, jugant d'interior en el 4-3-3 de Bielsa. “La nostra idea sempre va ser que fos un migcampista mixt, capaç de jugar i de robar, i el posicionàvem més endavant que al Manchester United perquè ens interessava recuperar més amunt. Però pot jugar perfectament on ho està fent ara, en una tasca més de gestació”, resumeix Vivas.

Forçat per la fisonomia dels red devils i aprofitant que Michael Carrick ja esgota els seus darrers dies de futbol, Ander Herrera s'ha sabut reformular en un rol més posicional, com a referència al davant de la defensa i ha completat la temporada més convincent des que va aterrar a Anglaterra l'estiu del 2014. Segueix tenint una nitidesa en la passada molt per sobre de la mitjana (està entre els deu futbolistes de la Premier que més passades han completat aquest curs, amb un 89% d'encert) i un fet significatiu de la seva nova vida és que és el jugador del United que més tackles (84) ha fet. “Puc guanyar més pilotes i distribuir més fàcilment. Ara veig el futbol des d'una posició privilegiada, puc anticipar més i jugar ràpidament”, ha reconegut el migcampista, que en l'any en què Pogba estava anunciat com la gran atracció de la Premier , ha estat nomenat red devil de l'any, ja se'l reclama per portar el braçal de capità del conjunt mancunian i que demà ho podria tancar la seva consagració guanyant el seu primer títol continental en categoria absoluta.