L'homenatge de Torres

Testimoni directe de més de mig segle de futbol i de gols, d'alegries i de penúries i d'èpiques remuntades per al record, el Vicente Calderón no va poder tenir un millor comiat diumenge passat en l'últim partit de la història de l'Atlético a la riba del Manzanares abans de posar rumb al Wanda Metropolitano. Una tarda d'homenatges i reconeixements a flor de pell en què Fernando Torres va erigir-se en l'autèntic mestre de cerimònies.

El Niño, el gran ídol de la parròquia colchonera, va tributar a la seva afició l'adeu somiat signant un doblet per al record carregat de simbolisme, tancant així el cercle iniciat per Luis Aragonés, primer golejador en l'estrena del Calderón ara fa 51 anys. “Va ser molt emocionant. Els moments i records que he viscut aquí des de ben petit sempre han estat especials. Marxem, però aquesta és la nostra casa. Ara comença el futur. La història continua, però els sentiments quedaran per sempre. És un gran honor haver format part de tot això”, va explicar Torres a peu de gespa poc després del final del duel contra l'Athletic. Autor de dues dianes quan ni tan sols s'havia complert el primer quart d'hora de partit, el destí del davanter de Fuenlabrada –finalitza contracte aquest curs– continua en boca de tots. “El seu futur? Vam tenir una xerrada divendres passat i sap el que vull”, va declarar categòricament Simeone, ferm defensor de la continuïtat de Torres, independentment de quina sigui la resolució final –a tot estirar se sabrà el proper 1 de juny– del Tribunal d'Arbitratge de l'Esport (TAS) arran de la sanció imposada a l'Atlético per part de la FIFA per irregularitats en la contractació de menors. Si la decisió no és favorable i el club madrileny no pot reforçar-se en la propera finestra de mercat, el Niño tindria un paper preponderant en l'Atlético del proper curs.

Una situació que podria variar diametralment en cas que la resolució fos positiva. “Vull seguir sentint el mateix orgull que l'afició de pertànyer a aquest club, ajudar en tot allò que estigui a les meves mans i gaudir molts anys d'aquest equip i d'aquesta samarreta”, va declarar un Torres que només pensa en blanc-i-vermell. “Vull donar les gràcies a l'afició per tot el suport que ens ha donat, sobretot en els mals moments. L'any vinent tornarem a intentar-ho.”