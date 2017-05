“Hi haurà canvis profunds”

Completada una temporada més per oblidar a la capital del Túria, el nou València comença a agafar forma. El conjunt valencianista, disposat a girar full al més aviat possible després d'un nou any marcat pels pèssims resultats i una galopant crisi esportiva i institucional, va presentar ahir Marcelino García Toral com a nou tècnic del València per als dos cursos vinents. “S'ha d'implicar els jugadors que pertanyin a la plantilla per tal que tinguin compromís, ambició per treballar i competir, i que el valencianisme se senti orgullós d'ells. Hem de reconstruir la plantilla de forma intensa, hi haurà un canvi ampli per fer-ne una de més poderosa”, va explicar el preparador asturià, traçant les línies mestres i posant els fonaments per a la reconstrucció urgent d'un projecte esportiu amb el qual l'afició torni a sentir-se identificada.

Tret del descens a segona l'any 1986 –el primer i l'únic del club–, aquesta ha estat, per xifres i sensacions, la pitjor campanya del València en la màxima categoria del futbol espanyol, en què ha igualat el pitjor registre de derrotes (18) i ha encaixat la xifra més alta de gols (65). “L'organització i el treball col·lectiu són clau. Si encaixem 65 gols no podrem estar a la part alta de la taula; serem un equip equilibrat i dinàmic en atac”, va etzibar Marcelino, el sisè entrenador de l'era Lim, després de Nuno, Neville, Ayestarán, Prandelli i Voro. L'exentrenador del Vila-real, que no va voler entrar a valorar les possibles altes i baixes fins més endavant, sí que va donar algunes pinzellades de la metodologia que té previst implantar al nou València. “Tenim una àmplia experiència a primera, els nostres equips tenen un patró de joc definit, tot i que no és imprescindible fer-ho així, dependrà dels futbolistes que tinguem a la plantilla.” “Respecte a Europa, s'ha de seguir un procés, primer reconstruir i després construir. Anirem pas a pas, intentant que cadascun d'aquests passos sigui ferm i sense errors”, hi va afegir.

Vents de canvi