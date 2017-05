Adeu a una generació

Els anys passen per a tothom i aquest final de curs, el món del futbol ho representa. I és que fins a cinc jugadors gegants, que han escrit el seu nom amb lletres daurades en el món del futbol en els últims anys han decidit penjar les botes: Francesco Totti, Phillip Lahm, Frank Lampard, Xabi Alonso i Steven Gerrard. Cinc llegendes, entre ells tres campions del món –Totti, Lahm i Alonso–, que pensen que ja no tenen més a donar al terreny de joc i opten per apartar-se i deixar-ho. I n’hi ha un altre, emblema del futbol anglès, John Terry, que s’ho està pensant. El capità del Chelsea, de 36 anys, que marxarà del club a final de temporada dinou anys després del seu debut i que diumenge passat va ser homenatjat a Stamford Bridge, no ha manifestat encara què farà amb el seu futur. “Encara no ho he decidit”, s’ha limitat a dir el central, que no descarta la retirada. No hi ha marxa enrere per a la resta.

‘Il Capitano’

Amb 40 anys, Totti, ha decidit plegar. Mite a Roma, i a la Roma, l’etern capità s’acomiadarà diumenge contra el Genoa a l’Olímpic davant la seva afició, en el que s’anticipa com un emotiu acte. El 10, un home que mai ha volgut deixar de vestir la samarreta giallorrosa tot i que ha estat pretès pels grans d’Europa, es retirarà després de 25 temporades a l’equip. El lloc de Totti després de la retirada s’entreveu als despatxos. “El vull al meu costat perquè ell és la Roma i és qui em pot ensenyar tot el que significa aquest club. Vull que Totti m’ho expliqui tot. Si aconsegueixo aprendre només l’1% del que ell sap ja em donaré per satisfet”, va assegurar Monchi, el nou director esportiu de l’entitat romanista. L’empremta de Totti en el futbol és tan gran que el cap de setmana passat, seguidors de la Lazio, l’acèrrim rival de la Roma, també li van voler rendir tribut i van desplegar una pancarta a l’estadi que deia: “Els enemics de tota una vida et saluden, Francesco Totti.”

Campions a Baviera

El Bayern va dir adeu el cap de setmana passat a dos campions del món tot celebrant la Bundesliga: Lahm (amb Alemanya el 2014) i Xabi Alonso (amb Espanya el 2010). El del lateral, de 33 anys, ha estat el més sentit en terres bavareses. I és que Lahm és una llegenda del Bayern, ja que hi va aterrar amb 11 anys, hi ha jugat tota la vida –amb un parèntesi de dos anys en què va jugar a l’Stuttgart com a cedit– i és el club amb què ha aixecat 23 títols, entre els quals una Champions League el 2013. Un dels millors laterals drets del planeta ha decidit deixar-ho en un moment en què el seu rendiment seguia sent altíssim. A Xabi Alonso, de 35 anys, també se li intuïa corda. El de Tolosa, que ha jugat a la Real Sociedad, el Liverpool, el Real Madrid i el Bayern, a més del mundial té com a èxits més importants dues Eurocopes (2008 i 2012) i dues Champions (2005 i 2014).

Dos anglesos en l’MLS