Problemes per a Cristiano

Cristiano Ronaldo podria acabar finalment imputat per delicte fiscal. Després d’analitzar la situació fiscal del futbolista entre els anys 2011 i 2014 i xifrar la presumpta quantitat defraudada en 15 milions d’euros, l’Agència Tributària va enviar l’expedient del cas a la fiscalia de delictes econòmics de Madrid, que serà la que decidirà com es resol. Hi ha dues opcions: que es determini que hi ha delicte fiscal, fet que obriria la via penal, que podria comportar, a més del pagament de les quantitat a deure, pena de presó; o que es tracti com a infracció administrativa, cosa que propiciaria que el cas es resolgués amb el pagament dels diners presumptament defraudats i una multa. Tot i això, d’acord amb el que van indicar ahir diversos mitjans estatals, Hisenda no dubta que hi hagi indicis de delicte, ja que sinó no hauria tramès el cas a la fiscalia.

Ja fa més d’un any que Hisenda havia iniciat expedient a l’atacant portuguès, segons va assegurar El Mundo, que arran d’uns documents de Football Leaks obtinguts per la revista alemanya Der Spiegel va explicar el mes de desembre passat que l’astre del Real Madrid hauria desviat 150 milions d’euros a un paradís fiscal per ocultar els seus ingressos per drets d’imatge. I és que segons van indicar en aquestes informacions, des del 2009, Cristiano hauria guardat aquests ingressos en diverses empreses de les illes Verges britàniques, unes companyies opaques sense activitat real ni empleats.

Segons va explicar ahir la mateixa publicació, l’Agència Tributària creu que el pagament que va fer el futbolista a la declaració del 2014, per intentar regularitzar la seva situació, no va ser correcte i que als 5,6 milions que va pagar, hauria d’haver afegit 15 milions corresponents als quatre anys investigats, del 2011 al 2014. La denúncia, doncs, està a les mans dels fiscals especialitzats, que hauran d’estudiar si els fets revesteixen caràcter jurídic penal. Si fos així, es formularia una querella abans del proper 30 de juny, dia en què prescriu la possibilitat d’imputació d’un possible delicte fiscal comès en l’exercici del 2011.

Maza no es pronuncia

El fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, preguntat ahir per la investigació oberta al futbolista per presumpte delicte fiscal, no va opinar: “No puc parlar de casos concrets”, es va limitar a dir.

La versió de GESTHA