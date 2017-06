Rutines a les portes del cel

Milà encara brilla en l’expedient blanc i el Real Madrid torna a enfilar la passarel·la sagrada. La undécima ressona com si fos ahir mentre Cardiff afina novament els sentits d’un club d’ànima despietada, voraç quan comença a intuir les orelles a la Champions. Zidane i la seva flor, germinada en forma d’un equip en tota la seva dimensió, en què els suplents poden ser titulars i en què els moments de flaquesa se superen amb el pes de l’escut, afronten l’última etapa rumb al cim d’Europa. Si Kilian Jornet va fer el de l’Everest dues vegades en sis dies, Zizou es coronaria per partida doble després de tan sols 17 mesos com a inquilí de la banqueta del Bernabéu.

Després de guanyar 11 de les 14 finals que ha disputat, el Madrid sembla eternament aliat amb la història, però aquesta vegada haurà de fer un forat en territori desconegut i convertir-se en el primer equip a revalidar el títol des que la UEFA va impulsar el format Champions l’any 1992. Sempre hi ha una primera vegada. O també es diu que no hi ha dues sense una tercera. I la Juve ja fa temps que espera el seu torn, amb una daga clavada al cor, amb el fora de joc de Mijatovic com a cicatriu incurable. Impol·luta, amb un ADN innegablement guanyador a Itàlia, la Vecchia signora s’ofega en les grans nits europees. Llueixen dues Champions en el palmarès (1985 i 1996), però també pesen en la memòria i els records del poble bianconero un cabàs de finals perdudes (1973, 1983, 1997, 1998, 2003 i 2015). Les quatre últimes han caigut en sac foradat per a un club que ha ressorgit de les seves cendres per tornar a regnar.

Engolida per l’escàndol Moggigate, la Juve va complir penitència amb un any a segona ara fa una dècada, però ha tornat amb més força, impulsada per Antonio Conte i sostinguda per Massimiliano Allegri, a qui a Itàlia han acabat concebent com un estrateg elegit després d’un final aigualit a la banqueta del Milan. Mecànica, industrial com la ciutat, ben greixada, la Vecchia signora arriba a Cardiff després d’haver encaixat tan sols tres gols en el camí. Blindada per Buffon, a qui la competició li’n deu més d’una, i per defenses com Barzagli, Chiellini i sobretot Bonucci, que fan de defensar un art, la Juve desafia el múscul ofensiu del Madrid i sobretot d’un Cristiano que ha marcat vuit gols només entre els quarts i la semifinal. “Estic en un dels millors moments de la meva carrera”, assegura l’atacant de Madeira, que, encara que ha perdut cadència en la gambada, que ja no imposa a camp obert, manté intacte l’instint dels escollits dins l’àrea, quan la porteria se sol fer petita i el porter gegant.

Contundents a les àrees tant madrilenys com torinesos, el Millennium Stadium obrirà portes amb el dilema de qui dominarà el tràmit, el camí entre una porteria i l’altra, els espais a camp obert. La Juve ja va fer gala d’una pressió exhaustiva per ofegar el Barça a Torí mentre que el Madrid ha trobat una redefinició futbolística amb la irrupció d’Isco. El dia que Gareth Bale torna a calçar-se les botes, en el partit de la seva vida, a la ciutat que el va veure néixer, el malagueny hauria de ser protagonista. I amb ell, el Madrid guanya en proposta futbolística, connecta els cables d’un mig del camp amb Modric i Kroos en què la pilota és amiga. “Bale té una gran velocitat a camp obert. Isco és diferent. Juga més pel centre i no és previsible. també fa que el Madrid sigui més desorganitzat defensivament”, desgranava ahir Allegri, que reconeixia que el seu equip està preparat per a les dues versions, tant per si juga el príncep de Gal·les com per si ho fa el mitjapunta d’Arroyo de la Miel. “Per mi seria més important que no participés Casemiro”, va afegir el preparador de Liorna, enaltint, com havia fet Simeone en la final de l’any passat, la figura del brasiler, l’home que talla contracops, el contrapès d’un equip en què abunden els futbolistes que miren més cap endavant que cap enrere.

La Juve, que no aixeca el títol des del 1996, ha arribat a Cardiff amb la possibilitat d’assegurar la triple corona i de culminar una temporada històrica, en què el seu entrenador ha anat evolucionant l’equip del 3-5-2 cap al 4-2-3-1 i en el qual la principal incògnita és si mantindrà Barzagli com a lateral per donar volada ofensiva a Dani Alves, com va fer en la semifinal contra el Mònaco, o si recupera la versió menys probable amb Cuadrado al davant i retornant Alves al lateral, el mateix mòdul que va deixar en el camí el Barça a quarts. “En aquests partits les estadístiques no compten. Només importa competir i jugar per guanyar. Sabem contra qui ens enfrontem i ara mateix la final està al 50%, pot guanyar qualsevol”, va exclamar Sergio Ramos, golejador en les últimes dues finals que ha disputat el Real Madrid i alma mater blanca.

La història és Alves