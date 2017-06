La defensa del club

Cristiano Ronaldo és a l’ull de l’huracà. El futbolista portuguès, denunciat dimarts per la fiscalia, que l’acusa d’haver defraudat presumptament 14,7 milions d’euros entre el 2011 i el 2014, ha ocupat una gran part del focus mediàtic en les darreres hores, i el seu club, el Real Madrid, va sortir en defensa del jugador en un comunicat.

“El Real Madrid mostra la seva plena confiança en el nostre jugador Cristiano Ronaldo, que entenem que ha actuat d’acord amb la legalitat pel que fa al compliment de les seves obligacions fiscals”, diu la nota, en què el club presidit per Florentino Pérez manifesta que està “absolutament convençut” que l’atacant “demostrarà la seva total innocència en aquest procés”. L’entitat blanca explica que el portuguès “ha mostrat sempre des de la seva arribada al Madrid, el juliol del 2009, una voluntat clara de complir totes les seves obligacions tributàries”, i conclou el comunicat dient que espera que la justícia “actuï amb la major celeritat possible perquè aviat quedi demostrada la seva innocència”.

És la segona vegada que el club madrileny dona suport a Cristiano. Ja va fer-ho al desembre, quan van aparèixer les primeres informacions que indicaven que l’astre portuguès hauria desviat 150 milions d’euros a un paradís fiscal per ocultar els seus ingressos per drets d’imatge i que el seu cas estava sota la lupa d’Hisenda, que li havia obert un expedient.

Mentrestant el jugador va pronunciar-se ahir des de Lisboa, on està concentrat amb la selecció de Portugal, amb qui ha de disputar la copa Confederacions –que comença dissabte– les dues setmanes vinents, i es va mostrar confiat. “Consciència tranquil·la”, va respondre somrient qüestionat per un periodista, que després va preguntar-li si era innocent, i el jugador va dir: “Sempre, home.”

Unes declaracions en la línia de les que ha fet el portuguès des que aquest assumpte és de domini públic. Al desembre va afirmar: “Qui no deu, no tem.” I fa dues setmanes, en una entrevista a La Sexta just abans de la final de la Champions League, també va ser contundent: “Estic molt tranquil. Molt tranquil. Sé que se solucionarà amb la millor decisió, així que estic bé. Quan fas les coses bé te’n pots anar tranquil al llit, i jo dormo bé sempre. Sempre tranquil.” Els esdeveniments no han fet canviar el discurs a Cristiano, ni tampoc al Madrid, que li fa costat.