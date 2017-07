La mare de totes les morterades

Kylian Mbappé és el gran objectiu del Real Madrid aquest estiu. El club presidit per Florentino Pérez i entrenat per Zinedine Zidane anhela aconseguir els serveis del jove davanter de 18 anys i, segons va indicar ahir el diari Marca, estaria molt a prop d’aconseguir-ho. Segons el mitjà estatal, el club blanc hauria arribat a un acord amb el Mònaco pel traspàs del jugador per 180 milions d’euros, que es desglossarien en 160 milions més 20 per objectius. Un fitxatge que, enmig del mercat més inflat de la història, seria el més car de tots els temps, per sobre dels 100 milions que el mateix Madrid va pagar al Tottenham l’estiu del 2013 per Gareth Bale i els 105 que el Manchester United va invertir en Paul Pogba l’any passat per arrencar-lo de la Juventus. Superaria també de bon tros els grans dispendis d’aquesta finestra de fitxatges, amb Romelu Lukaku (87,4 milions d’euros) i Álvaro Morata (65) encapçalant la llista.

Tot i que el club monegasc va negar la informació –no ho va fer de manera oficial, sinó anunciant-ho en diversos mitjans europeus–, tots els camins condueixen Mbappé al Madrid aquest mateix estiu: el futbolista ha mostrat públicament predilecció pel club blanc, Zidane el vol i, d’acord amb L’Équipe, li va trucar recentment per convèncer-lo, i Florentino també té la sensació del futbol europeu entre cella i cella. De fet, Jean-Michel Aulas, president de l’Olympique de Lió, ho va deixar anar ahir en una entrevista amb RMC. “Vaig contactar amb Florentino i crec que tenen la intenció de fitxar un davanter de nivell. Crec que és francès”, va dir sobre el dirigent del club blanc, amb el qual va negociar el mes passat el traspàs de Mariano. Precisament ara sense l’atacant maresmenc i, sobretot, sense Morata, Zidane vol un altre 9. “Sense Morata som un equip pitjor. De moment, ens falta un davanter”, va proclamar en els inicis de la gira que el seu equip va encetar la setmana passada als Estats Units.

Si es produís, seria la quarta gran venda del Mònaco aquest estiu després de Benjamin Mendy (57,5), Bernardo Silva (50) i Tiemoué Bakayoko (40), i deixaria escapar una de les grans promeses del futbol europeu. I és que Mbappé, nascut el 1998, va irrompre la campanya passada desbordant físic, talent i gols, amb els quals va aconseguir fer-se un lloc en l’onze monegasc a mitjan curs. El davanter ha marcat 26 gols en totes les competicions, en les quals ha jugat 29 partits com a titular. Pocs dubten que té totes les qualitats per marcar una època, i és per això que, en aquest mercat amb els preus pels núvols, el seu traspàs es podria convertir en la mare de totes les morterades.