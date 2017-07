Una segona oportunitat

“Pot jugaren moltes posicions. De lateral dret, de lateral esquerre i també pot actuar al mig del camp”, assegura Guardiola

No ha estat el pas de Danilo Luiz da Silva (Bicas, Minas Gerais, Brasil, 1991) pel Real Madrid l’esperat. El futbolista brasiler va arribar a la capital estatal procedent del Porto com un dels millors laterals drets del moment fa dos estius, amb 23 anys i protagonista d’actuacions portentoses que havien enlluernat tot Europa. Defensa d’alçada (184 centímetres), gambada llarga, ràpid, amb projecció en l’atac contínua, arribada i bon peu, tenia tots els ingredients que el feien un candidat perfecte a lateral per a un equip gran. I al Madrid el va convèncer i el club va pagar 31,50 milions d’euros al Porto per aconseguir els serveis d’un jugador que disputava de tu a tu el lloc de lateral dret en la canarinha a Dani Alves i a Maicon i que semblava una aposta segura.

Però, tot i això, de blanc no ha rutllat. Dani Caravajal li ha guanyat la partida en les dues temporades en què ha estat madridista, i ha estat relegat a un paper secundari, i tampoc ha aconseguit acostar-se al nivell ofert a Portugal. A més, ha estat un home assenyalat de forma recurrent per la graderia del Santiago Bernabéu, que més d’una vegada l’ha xiulat. “Estic al 1000% amb ell, és un jugador que m’encanta”, ha arribat a assegurar Zinedine Zidane, que no ha pogut, tot i intentar-ho, aconseguir retenir un Danilo que busca més protagonisme al Manchester City, on intentarà retrobar-se amb aquella versió de futbolista. “Necessitava pensar una mica més en mi i trobar un lloc on tingués més possibilitats”, va indicar el jugador.

Ara estarà dirigit per Pep Guardiola, una persona clau en el fitxatge del defensa pels citizens. “Va ser molt important perquè m’agrada molt la manera com juguen els seus equips i també va ser molt convincent en les converses que vam tenir”, va explicar Danilo. Per la seva banda, el tècnic de Santpedor també es va mostrar entusiasmat amb la nova incorporació, que ha costat 30 milions d’euros, i que li permet completar la nòmina de laterals drets, amb el brasiler i amb Kyle Walker. Guardiola, sobretot, en valora la polivalència: “Pot jugar en moltes posicions. De lateral dret, de lateral esquerre i també pot actuar al mig del camp. Té molt potencial.” I és que, tot i que al Madrid no ho ha fet mai, Danilo també ha jugat de mig centre, més al Santos que al Porto, i que actuï al mig del camp és una opció que, a priori, es té molt en compte a la casa citizen. El director esportiu del club, Txiki Begiristain, també va insistir en la faceta de migcampista de Danilo: “És un bon jugador que ofereix una gran versatilitat al nostre equip. Pot ocupar diversos rols sobre la gespa tant a la defensa com al mig del camp.” El futbolista, per la seva banda, només pensa a jugar, tant li fa on, i rescabalar-se de dos cursos a Madrid que, títols a banda –dues Champions League, una lliga, una supercopa d’Europa i un mundial de clubs–, no han estat òptims per a ell. “Espero poder ajudar Guardiola de la manera que ell espera”, assegura Danilo, que té al davant una segona oportunitat.