El Mònaco posa fre

Kylian Mbappé ha estat la sensació del futbol europeu aquesta temporada passada i, un cop acabat el curs, i a punt de començar el nou, segueix acaparant els focus. El davanter de 18 anys és el gran objectiu del Real Madrid en aquest mercat d’estiu i, de fet, el diari Marca va indicar dimarts que hi ha un acord entre el club presidit per Florentino Pérez i el Mònaco de 180 milions d’euros perquè Mbappé vesteixi la samarreta blanca, una informació que el vicepresident del club monegasc va desmentir ahir. “He vist moltes coses a la premsa, però els asseguro que avui no hi ha acord ni amb el Real Madrid ni amb cap altre club, tot i que hem tingut ofertes molt importants”, va manifestar Vadim Vasiliev. El dirigent, a més, va anunciar que estan intentant ampliar el contracte del jove atacant. “Esperem aconseguir-ho”, va expressar Vasiliev, que va demanar “no pressionar gaire” el futbolista: “Hi ha molta pressió mediàtica. Els recordo que té 18 anys i no és fàcil gestionar-ho, encara que ell ho fa molt bé i se l’ha de felicitar.”