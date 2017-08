Holanda i la seva final somiada

Holanda i Dinamarca jugaran per primera vegada en la seva història la final d’una Eurocopa després de desfer-se d’Anglaterra i d’Àustria respectivament.

Les holandeses, amfitriones del torneig, es van imposar a Anglaterra amb els gols de Miedema, amb una bona rematada de cap, i de Van de Donk, que va aprofitar una errada defensiva de les britàniques per encarrilar el xoc després de la represa. Martens, sobre la botzina, va sentenciar. Ara, les neerlandeses es jugaran el títol amb Dinamarca, l’equip que ha derrotat Alemanya –favorita indiscutible amb 8 títols en el palmarès– i que ahir va donar bona fe d’Àustria, gran sorpresa del torneig i que va disposar d’un penal per causar altre cop sensació en el temps reglamentari. Però Puntigam va enviar el llançament per sobre del travesser i les escandinaves es van acabar imposant en la tanda de penals.