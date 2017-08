El City troba l’escletxa

Li va tocar esperar el moment, ser pacient i no desesperar-se. I a la primera que va poder córrer, aprofitar espais, el Manchester City va ser quirúrgic i va acabar trobant el forat per penetrar en la fornida defensa del nouvingut Brighton, que va resistir amb orgull durant setanta minuts, fins que el Kun Agüero va trobar la xarxa.

Amb el 3-5-2 ja habitual aquesta temporada, amb Walker i Danilo per donar profunditat i Gabriel Jesús acompanyant Agüero, l’equip de Pep Guardiola va començar imposant vertigen i velocitat al seu joc, però el bon entramat defensiu del Brighton va acabar fent decaure l’esma d’un City que va haver d’esperar a l’aparició d’alguna errada per picar amb força. La va tenir Duffy, però Agüero amb un xut molt desviat, no ho va poder aprofitar. El defensa irlandès del Brighton hauria pogut redimir-se amb una pilota solta dins l’àrea que va rematar fora, però va ser el City qui acabaria aprofitant concessions. Amb tres passades, de Silva a De Bruyne i del belga a Agüero, despullaria la defensa dels seagulls perquè l’argentí, amb una rematada creuada, aconseguís d’una vegada el que el seu equip no havia trobat atacant en estàtic, trencar el gel de la Premier. Ja amb el vent a favor i amb un Brighton obligat a fer algun moviment, una rematada de Dunk en pròpia porteria acabaria posant certa normalitat a una estrena laboriosa dels skyblue.

Els últims seran els primers

Guanyador del play-off d’ascens, el Huddersfield Town va ser l’últim equip a confirmar la seva presència en la Premier 2017/18 i, si no hi ha golejada en els partits d’avui, podria ser el primer líder del curs després d’imposar-se amb autoritat al Crystal Palace de Frank de Boer gràcies a un doblet del seu fitxatge estrella Mounié, i a un gol en pròpia porta de Ward. L’autoritat del Huddersfield contrasta amb l’estrena del campió, el Chelsea, que jugant 75 minuts amb deu per l’expulsió de Cahill i acabant amb nou per la de Cesc, va perdre a Stamford Bridge contra un Burnley que se’n va anar 0-3 al descans. Morata, de cap, i David Luiz, van posar emoció al tram final, però l’equip de Conte ja no es va poder aixecar.

Peus de fang del Liverpool