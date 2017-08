Talent pendent de polir

“Té un talentmolt bo, és el millor futbolista que he tingut”, va dir Moyes

El camí fa pujada per a la Real. Tres dies abans de l’estrena oficial del curs, el conjunt txuri-urdin afronta la nova temporada amb ganes i il·lusions renovades però conscient de les dificultats que haurà d’afrontar l’equip dirigit per Eusebio Sacristán, present a Europa tres anys després de la seva última participació. Una campanya, doncs, que es preveu de màxima exigència per a una Real que en el present mercat d’estiu està vivint un procés de canvi important de la seva plantilla. L’adeu d’homes veterans com Mikel González, Granero i Markel Bergara –cedit al Getafe–, així com l’ascens al primer equip de joves futbolistes com ara Kevin, Zubeldia, Bautista i Guridi són una mostra fefaent del relleu generacional que està experimentant l’entitat de Zubieta. Una reestructuració que personifica en primer pla Adnan Januzaj (Brussel·les, 1995), cridat a agafar el llegat de Carlos Vela a Sant Sebastià, un cop confirmada la marxa de l’internacional mexicà a l’MLS en el proper mercat d’hivern.

Amb la dura càrrega a la motxilla que suposa ser el tercer fitxatge més car de la història del club –els set milions d’euros més quatre en variables només són superats pels 15 milions d’Illarramendi i els 14 milions de Vela–, el talentós jugador belga arriba disposat a donar un nou impuls a una carrera estancada en les darreres temporades. “Vull jugar un bon futbol, marcar gols i fer assistències. Veig la lliga espanyola i és un tipus de futbol que casa amb el meu estil de joc, per això vaig triar de venir aquí. La Real practica un bon joc i té un projecte ambiciós”, va declarar Januzaj en la seva presentació.

Format a les categories inferiors de l’Anderlecht abans de posar rumb a la Premier a través del United de Ferguson quan tan sols tenia setze anys, aquesta serà tot just la quarta aventura futbolística de Januzaj, la irrupció del qual no ha acabat de reeixir. Rebut amb els braços oberts a Old Trafford, Januzaj completaria el seu millor curs com a jugador professional en el seu primer any com a red devil sota la direcció de Moyes. Una eclosió en tota regla –27 partits i quatre gols– que va fer que fins a sis seleccions pugnessin per ell. L’origen albanokosovar dels seus pares li permetia escollir entre un total de quatre països: Albània, Kosovo, Sèrbia i Turquia. Una llarga llista en la qual també figurava Anglaterra –un cop completat un lustre a terres britàniques– i Bèlgica, el seu lloc de naixement i el país pel qual s’acabaria decidint Januzaj. Creatiu, desequilibrant i amb una notòria personalitat tot i ser molt jove, l’internacional belga veuria frenada la seva gran progressió –el seu primer curs a Anglaterra li va permetre ser convocat per al mundial del Brasil– coincidint amb l’arribada de Van Gaal al Teatre dels Somnis. Relegat a un rol més secundari i reubicat fins i tot com a defensa amb el preparador holandès –“No soc lateral, és dur per a mi defensar, perquè no soc un defensa”, va arribar a reconèixer–, Januzaj posaria rumb a Alemanya, on viuria una curta estada al Dortmund abans de tornar a Manchester. Un any més tard, la situació es reproduiria amb Mourinho, motiu pel qual Moyes, el seu gran valedor i l’home que va apostar fermament per situar-lo a la banda, el repescaria per a la causa al Sunderland. “Té un talent realment bo. És el millor futbolista tècnic que tinc, li albiro un gran futur”, va declarar el tècnic escocès.

Tot i aterrar a Sant Sebastià amb cert retard respecte als seus companys, Januzaj n’ha tingut prou amb tres amistosos per demostrar que es pot convertir en un recurs ofensiu de pes en l’esquema d’Eusebio, optimista i alhora caut davant el que per a molts pot ser el nou jugador franquícia del club. “Ja hem vist la qualitat que té i el que ens pot aportar. Ara tan sols li falta aquell punt d’aclimatació per integrar-se en el nostre estil, haurem de tenir una mica de paciència amb ell, però disposa de la qualitat necessària per ser important.”