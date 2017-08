Estrena amb bona nota

Era un examen de revàlida en ple estiu, i el Sevilla el va superar amb nota. L’encara incipient projecte de Berizzo va arrancar el nou cicle post-Monchi de la millor de les maneres, sumant un triomf transcendental a Turquia que li permet encarrilar la seva participació en la Champions per tercera temporada consecutiva.

Donant continuïtat a l’estil de joc iniciat el curs anterior amb Sampaoli, el Toto Berizzo va apostar sobre segur des de l’inici fent saltar sobre la gespa de l’estadi Fatih Terim un onze amb les úniques novetats dels nouvinguts Banega i Guido Pizarro. El retorn del migcampista argentí és, sens dubte, una de les gran notícies del Sevilla aquest curs. Reivindicat després d’un any irregular a Itàlia, Banega va ser l’autèntic catalitzador del joc dels andalusos, marcant els temps del matx i demostrant que no se li ha oblidat jugar a futbol. La seva societat al mig del camp al costat de Pizarro i N’Zonzi –si finalment no acaba fent les maletes– promet tardes de glòria al Pizjuán. Pacient amb la pilota als peus i punyent en la pressió, el Sevilla es va refer de l’empenta inicial del Basaksehir infligint la primera estocada al rival poc després del primer quart d’hora. Precisament, una recuperació en la sortida dels turcs va permetre a Escudero recollir una pilota filtrada de Correa per superar Babacan amb un fort xut creuat. L’actuació del lateral val·lisoletà, que manté el bon rendiment del curs anterior que li va valdre la convocatòria de Lopetegui, va ser una altra de les grans notícies per a un Sevilla que, netament superior al seu rival, hauria pogut arribar al descans amb més avantatge. Per contra, el pas pels vestidors va dibuixar un panorama sensiblement diferent al viscut en la primera meitat. L’estat de la gespa després de l’aiguat i dues intervencions de mèrit de Rico plasmaven el canvi de guió d’un Sevilla que amb el pas enrere fet va veure com Elia igualava el duel culminant un contraatac després d’una pèrdua de pilota visitant. Els de Terim, més intensos i profunds, veien a prop el 2-1, però el pas dels minuts va permetre albirar un Sevilla que amb possessions llargues va saber refredar els ànims locals. Fins que va aparèixer Navas, que en la seva primera intervenció sobre la gespa va fer l’assistència perquè Ben Yedder guiés amb el taló el camí del Sevilla cap a la Champions.