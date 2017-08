Una lliga més catalana

Quan encara el barcelonisme no s’ha refet del contratemps de la marxa de Neymar al PSG, amb un Barça a corre-cuita intentant fer tota la feina que no ha fet fins ara per intentar destronar el Real Madrid, o un Espanyol amb aspiracions europees però amb deures pendents, avui s’encetarà un campionat de lliga que tindrà tres equips catalans després de l’ascens, per primera vegada en la història, del Girona a la màxima categoria. Des de la temporada 2006/07 amb el Barça, l’Espanyol i el Nàstic, no coincidien tres conjunts del Principat. Els gironins són el vuitè equip de casa nostra que assoleix aquesta fita tan complicada i només a l’abast d’uns elegits.

Des de la primera lliga, l’any 1928, només vint vegades –aquesta serà la vint-i-unena– han confluït tres o més clubs de la nostra geografia al cim del futbol estatal. En les tres primeres temporades, el Barça, l’Espanyol i l’Europa ja van compartir presència. El sostre se situa en els cursos 1947/48 i 1948/49, en què hi van competir quatre equips. Els dos, grans, Barça i Espanyol, més el Sabadell i el Nàstic.

Aquest any, doncs, començarà un campionat especial i significatiu per al futbol català, però especialment per al gironí, que posarà fi a un deute històric, ja que per primera vegada tindrà un equip de la demarcació en la màxima categoria. D’aquesta manera ja totes les demarcacions catalanes hauran tingut representació a l’elit del futbol.

El Real Madrid parteix com a favorit. Els blancs arriben reforçats en aquest inici de campionat. Com a vigents campions de lliga, de la copa d’Europa, de les supercopes d’Espanya i d’Europa, els de Zidane volen mantenir la velocitat de creuer marcada fins ara. Per fer-ho, els de la capital de l’Estat mantenen el bloc, però també han tingut algunes baixes significatives, com ara la marxa de Morata (Chelsea), James (Bayern), Pepe (Besiktas) i Danilo (Manchester City). La política de fitxatges no ha canviat en excés respecte dels últims anys. Han incorporat joves promeses del futbol espanyol com el defensa Theo Hernández (Atlético) i el migcampista Dani Ceballos (Betis), tot i que no és gens descabellat l’arribada d’un fitxatge mediàtic en els propers dies, i coneixent la figura de Florentino Pérez tot és possible.

Incorporacions, doncs, d’un perfil jove i talentós, per a un campió de lliga que intentarà ampliar el seu domini davant d’un Barça ple d’incògnites. Després d’una pretemporada positiva plena de victòries contra grans del futbol europeu com el Juventus, el Manchester United i el mateix Madrid, l’estrena oficial del nou Barça d’Ernesto Valverde no ha estat la desitjada. La derrota en la supercopa d’Espanya contra el Madrid ha posat l’alerta vermella. Els despatxos del Camp Nou treuen fum per intentar pal·liar els dèficits d’un equip al qual, de moment, només han arribat tres cares noves, a l’espera de noves incorporacions. El portuguès Nelson Semedo (Benfica) arriba per solucionar els continuats problemes del lateral dret, l’extrem de Riudarenes Gerard Deulofeu (Everton) torna a casa per, ara sí, aconseguir fer-se un lloc en l’equip, i el brasiler Paulinho (Guanghzou) aportarà més múscul i potència a la zona de migcampistes. Fins ara, el carioca és el fitxatge més car del futbol espanyol d’aquest curs, amb 40 milions, i el quart més car de la història del club blaugrana.

D’altra banda, l’Espanyol afronta la revàlida de l’era Chen. Després d’un primer any situat a la meitat de la classificació flirtejant amb els llocs europeus, aquest any els blanc-i-blaus somien pujar un graó més i assolir una posició que els doni dret a disputar competicions europees la temporada que ve. Els de Quique Sánchez Flores arriben plens de dubtes en l’inici del campionat, després d’una fluixa pretemporada en què han mostrat importants llacunes defensives. Diego López, Piatti i Leo Baptistão ja són jugadors de plena propietat blanc-i-blava. Al seu costat s’hi ha afegit el retorn del davanter Sergio García (Al-Rhyan), a més de les arribades del migcampista Esteban Granero (Real Sociedad) i dels defenses Mario Hermoso (Real Madrid) i Naldo (Krasnodar). Tot i així, encara estan pendents de realitzar algunes incorporacions més per reforçar la plantilla, davant els reptes ambiciosos que s’han marcat per aquest nou curs.