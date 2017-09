França ensopega; Holanda respira

França va ensopegar el dia més inesperat. A casa, a Tolosa, i contra el rival més dèbil del grup, Luxemburg. El combinat dirigit per Didier Deschamps no va ser capaç de marcar un gol a un conjunt que ocupa la 136a posició del rànquing FIFA (0-0) per empatar un partit que, d’altra banda, ja forma part de la història futbolística del país luxemburguès.

Els bleus van intentar-ho de totes les maneres i va tenir múltiples ocasions: Mbappé i Sidibé van trobar-se amb el porter Jonathan Joubert, que va estar enorme, també Pogba i Griezmann, que a més van estavellar-se amb el travesser, i també Lacazzette en el segon temps va intentar-ho sense fortuna. Luxemburg va resistir, es va defensar amb les urpes, acumulant jugadors al darrere i va aconseguir la gesta. Luc Holtz, el tècnic, va acabar emocionat, amb llàgrimes als ulls. Amb l’empat, França continua liderant el grup A, però pot veure’s en problemes, ja que en el proper matx haurà de visitar Bulgària.

En el mateix grup, Holanda encara respira. La victòria assolida (3-1) contra Bulgària, un oponent al qual tenia al davant, li permet seguir viu en la fase de classificació i manté les aspiracions de ser al mundial. L’equip dirigit per Dick Advocaat, però, ho té complicat, ja que a falta de dues jornades és a tres punts de Suècia, que ahir tampoc va fallar golejant (0-4) Bielorússia. El combinat suec, el segon classificat, a més, té sis dianes més en el goal average, que és el que prima en cas d’empat a punts, fet que obliga els oranje a aixecar aquesta diferència per ser a la cita mundialista. En l’última jornada, Holanda i Suècia s’enfrontaran a l’Amsterdam Arena, però de res serviria al conjunt oranje guanyar si no té millor diferència de gols, si arriba al matx sense haver retallat punts. Abans d’aquest partit, els holandesos visitaran Bielorússia i els suecs rebran Luxemburg.

Pel que fa a la victòria d’ahir contra Bulgària, a més de temps i aire, Holanda va recuperar moral. Després de ser escombrats dijous per França (4-0) oferint molt mala imatge, els homes d’Advocaat van rescabalar-se aviat mitjançant Propper, que va aprofitar una assistència de Blind després d’una bona jugada col·lectiva per fer el primer. Ja en el segon temps, Robben, finalitzant una jugada calcada i també a passada de Blind, va fer el segon. Van posar emoció els búlgars amb una diana de Kostadinov, que va pentinar una falta centrada per Popov, però finalment, novament Propper, va signar el doblet i va sentenciar a centrada de Promes.

Bèlgica, classificada