El Sevilla espera el moment

LIVERPOOL: Karius, Joe Gmómez, Matip, Lovren, Alberto Moreno, Henderson, Emre Can (Coutinho, 76’), Wijnaldum, Mohamed Salah (Oxlade-Chamberlain, 89’), Sadio Mané (Sturridge, 84’) i Roberto Firmino. SEVILLA: Sergio Rico, Mercado, Kjaer, Pareja, Escudero, Guido Pizarro (Sarabia, 44’), N’Zonzi, Banega, Jesús Navas (Corchia, 83’), Correa i Ben Yedder (Muriel, 68’). GOLS: 0-1 (5’) Ben Yedder. 1-1 (21’) Firmino. 2-1 (37’) Salah. 2-2 (72’) Correa.. ÀRBITRE: Danny Makkelie (holandès). Grogues a Alberto Moreno, Pareja, Mercado i Banega. Expulsat per doble amonestació Joe Gómez (94’). També va ser expulsat Eduardo Berizzo.

El Sevilla va aguantar amb el cap sota l’aigua una part sencera. Tot i avançar-se al començament, li va tocar contenir la respiració fins que va ser al Liverpool a qui va faltar un xic d’oxigen per mantenir el seu setge. Atropellat a vegades i secundat per la falta d’encert de l’equip de Klopp, que va poder sentenciar amb un penal en el primer acte, l’equip del Pizjuán va saber esperar el seu moment i, ja en la represa, quan l’ambient de Liverpool semblava menys carregat pel frenesí red, va fer servir l’ofici per endur-se un punt en la sortida més difícil del grup.

D’entrada, els andalusos van aconseguir trencar l’embruix d’Anfield en el seu retorn a la Champions. Lovren va ser un amic, incapaç de desconnectar una centrada mansa d’Escudero i Ben Yedder va aprofitar l’avinentesa per afusellar Karius a plaer. Però l’equip de Jürgen Klopp no coneix més forma de vida que anar a tot drap, i, malgrat el xoc inicial, va imprimir un ritme histèric a la nit del Merseyside, apunyalant reiteradament la defensa d’un Sevilla amb dificultats per mantenir la pilota, per marcar el seu propi ritme i també per desactivar la verticalitat dels jugadors reds. I va ser un exsevillista com Alberto Moreno, que ha recuperat galons aquesta temporada, qui va travessar la defensa andalusa, amb una magnífica paret amb Jordan Henderson per lliurar l’empat en safata a Roberto Firmino.

Sempre com una exhalació, com si no fos capaç de regular les seves revolucions, de jugar amb el tempo de les coses, el Liverpool va continuar com si no hi hagués demà, amb Salah i Mané anant a l’espai, sumant els laterals i amb arribades constants de la segona línia, sobretot amb Emre Can. I va poder sepultar el partit. Salah, amb una acció plena de fortuna, amb un xut que va rebotar en Kjaer, va palesar el domini red i tot seguit Firmino va poder condemnar el Sevilla amb un penal de Pareja amb Mané, però el va enviar a la fusta i va donar una vida més al Sevilla, que en la represa va poder inhalar més oxigen, competir amb més garanties i trobar la igualada amb una acció ràpida, una pilota de banda que va connectar ràpidament amb Muriel, que al mateix temps va llegir la internada d’un Correa que, fent un esforç per orientar una pilota que li quedava enrere, va acabar batent Karius, que havia sortit.

Klopp, en un intent d’insuflar sang nova al seu equip, va donar entrada a Philippe Coutinho, que reapareixia després de tot el serial de l’estiu, però va ser Muriel qui va estar a punt de donar l’estocada a un partit que, al descans, el Sevilla ja hauria signat empatar.