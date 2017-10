Una classe de finalització

Cada partit de Mauro Icardi és una exhibició de finalització davant de porteria. El futbolista de l’Inter és un ariet pur, i ahir, en un partit d’alta volada com és el derbi contra el Milan, va tornar-ho a posar de manifest, marcant un hat-trick que va donar la victòria (3-2) al seu equip, tot ensenyant el seu repertori rematador, amb dos golassos al primer toc i un altre de penal, en el 90’, que va ser el decisiu.

L’Inter, doncs, ben renovat i dirigit ara per Luciano Spalletti, confirma el bon inici de campionat i és a dos punts del lideratge que ocupa un Nàpols que ha guanyat tots els duels disputats. Al Giuseppe Meazza contra un rival ciutadà que també s’ha rentat la cara aquest estiu, els neroazzurri van començar amb autoritat i van dominar el primer temps. Candreva va xutar al travesser, Miranda va fer un cop de cap a fora, però no va ser fins que va emergir el capità Icardi que els locals van marcar. El davanter argentí va rematar amb l’interior del peu dret, amb molta qualitat, una gran centrada lateral de Candreva per posar en avantatge els seus.

L’última paraula