Pochettino i el següent nivell

Ni l’obstacle d’una llengua que dominava a dures penes, ni l’escàs coneixement de la cultura futbolística i ni tan sols el seu bagatge inexistent en un país sempre purista amb l’esport que van inventar han impedit a Mauricio Pochettino construir en pocs anys una estructura que no només li ha permès transcendir, sinó que en gran part ha alliçonat un ecosistema viciat, inflacionari i poc pacient. “És la nostra arma secreta”, ha remarcat el seleccionador anglès, Gareth Southgate, gran beneficiat del mètode Pochettino en una Premier League acostumada a dilapidar milions, a absorbir els millors jugadors de la resta de lligues i poc preocupada per obrir la porta a noves onades de talent. I no perquè no en tingui, ja que Anglaterra és vigent campiona del món sub-20, d’Europa sub-19, subcampiona continental en la categoria sub-17 i semifinalista en la sub-21. Però en contrast amb el currículum de les categories de base, la BBC emetia un informa recentment denunciant que, per exemple, els integrants de la generació sub-21 tenien menys minuts als seus clubs que els seus homòlegs de la Bundesliga, la Serie A i LaLiga.

Amb Pochettino, en canvi, la porta sempre està oberta. Amarat de les polítiques de clubs formadors com el Newell’s i l’Espanyol, l’argentí va arribar a Anglaterra en un entorn d’arenes movedisses. El Southampton, amb un dels millors planters de les illes, havia fet fora de manera força polèmica Nigel Adkins l’any 2014 per oferir-li la banqueta de Saint Mary’s. Tant, que els aficionats fins i tot van encapçalar protestes sobre la decisió d’acomiadar el tècnic que els havia retornat a primera i apostar per algú sense trajectòria en la Premier League i que amb prou feines parlava anglès. Però Pochettino ràpidament ha exhibit el seu tarannà decidit i una valentia i sensibilitat especial per imposar sang nova. Des d’aquell maig del 2014, fins a quinze futbolistes promocionats per l’argentí han debutat amb la selecció anglesa –l’últim Winks, contra Lituània–. “Si hi hagués més entrenadors com ell, aviat seríem una gran potència”, va piular l’estiu passat Gary Lineker, opinador de capçalera a Anglaterra.

Al nord de Londres, Pochettino ha aconseguit fer competir el Tottenham amb un segell molt genuí, ha consolidat joves anglesos com Dele Alli, Harry Kane, Kyle Walker, Danny Rose, Kieran Trippier i Eric Dier i ha fortificat un grup que juga amb harmonia, que s’identifica amb la institució i amb les idees del seu mentor. “És l’entrenador perfecte per al nostre club”, ha proclamat en més d’una ocasió el president, Daniel Levy.

La petjada de Pochettino en el futbol anglès és nítida i transparent, però a la seva història li falta trencar el famós sostre de vidre. Ha acostat el Tottenham a la lluita per la Premier i l’ha assentat com a habitual en la Champions les dues últimes edicions. Però a tots els seus honors intangibles, li falta poder conquerir algun títol o transcendir en competició europea, en què ha quedat fora de les etapes finals en les últimes temporades, de vegades amb alineacions controvertides, prioritzant el confort de la Premier. Però ara, després d’imposar-se al Dortmund i a l’Apoel, Pochettino té l’oportunitat d’exhibir la seva feina a ulls del continent amb un doble enfrontament contra el Real Madrid que comença aquest vespre al Bernabéu. “Intentarem que sigui una experiència positiva. Tenim jugadors amb experiència, però ens falta competir contra els millors del món. Aquest últim graó sembla molt a prop, però és molt difícil pujar-hi”, va argumentar el tècnic de Murphy, que torna al Bernabéu per examinar la seva obra: “És un bon partit per veure com competim. Això només ens farà créixer.”