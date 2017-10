L’Atlético, en un embolic

L’Atlético s’ha complicat la vida a la Champions League. I molt. Amb només un punt al caseller, el conjunt dirigit per Diego Pablo Simeone havia d’imposar-se al Qarabag a l’estadi olímpic de Bakú, el desplaçament a priori més senzill que té en el grup, però no va aconseguir passar de l’empat (0-0). I és que el partit que va protagonitzar l’Atlético és segurament un dels pitjors que ha completat en els últims temps l’equip de Simeone. El conjunt madrileny no va controlar el joc; de fet, va ser dominat per moments per un rival amb limitacions i inferior, i, a més, va malbaratar les poques ocasions de claredat que va generar. Ara, amb dos punts, l’equip colchonero està al límit i probablement haurà de guanyar els tres matxs que li queden per accedir als vuitens de final. Ha de rebre al Qarabag i a la Roma al Metropolitano i visitar al Chelsea a Stamford Bridge.

Ahir a Bakú, el plantejament dels roig-i-blancs va ser sorprenent. Sense Koke i amb Gameiro a la punta de llança –titular per primera vegada aquest curs– van esperar el Qarabag al seu camp, donant-li la iniciativa i esperant per sortir al contraatac. La idea no va se bona per a l’Atlético, que va tenir molt poc la pilota, i quan la recuperava no era capaç d’armar un contraatac amb cara i ulls ni d’encadenar passades i combinar. Tot i això, va tenir dos un contra un generats gairebé del no-res, un de Ferreira Carrasco i l’altre de Griezmann, que van topar amb el porter Sehic.

Semblava difícil, però no va millorar el conjunt roig-i-blanc en el segon temps. De fet, la versió oferta va ser encara pitjor. El Qarabag va acumular més arribades sobre la porteria d’Oblak, mentre l’Atlético seguia sense donar resposta. Va intentar Simeone canviar la tendència, fent entrar Thomas, Correa i Fernando Torres, però tot va seguir igual. Els colchoneros estaven desorientats, sense pla, imprecisos, i l’ansietat creixia amb el pas dels minuts. Ni contra deu homes, ja que l’equip azerbadjanès es va quedar en inferioritat numèrica per l’expulsió de Ndlovu al minut 75, van fer un cop sobre la taula. Torres i Griezmann van tenir l’empat amb dues rematades, però no van estar fins i l’Atlético està en un embolic.