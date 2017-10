La recepta de Heynckes

Pacient i amb una personalitat indubtable, Juup Heynckes té molt clar quin ha de ser el full de ruta perquè el Bayern retorni al camí de l’èxit d’aquí a final de temporada. Superada amb nota l’estrena de la seva quarta era al conjunt bavarès després de golejar el Friburg a la Bundesliga, el preparador alemany va ratificar les bones sensacions del passat cap de setmana en el seu retorn a Europa. Una jornada carregada de simbolisme per a Heynckes, que quatre anys i mig després tornava a dirigir el Bayern a la màxima competició continental després de tocar la glòria a Wembley el 2013. Convertit ahir als seus 72 anys en el tècnic més veterà a dirigir un equip a la màxima competició continental, la presència de Heynckes ha suposat el retorn de les línies mestres d’aquell Bayern imperial que va assolir el seu primer i únic triplet de la història. Sense marge d’error després de la golejada encaixada contra el PSG en la segona jornada, la visita del Celtic va permetre albirar un Bayern que en determinades fases del duel va recuperar aquell domini abassegador del joc i del marcador. Repetint el 4-2-3-1 del seu nou debut amb l’únic canvi de l’entrada de Rudy pel lesionat Javi Martínez, el Bayern va exhibir l’estil ràpid i vertiginós del passat sotmetent un rival desarborat davant l’allau de joc ofensiu dels alemanys. Intens, vertical i amb un protagonisme notori dels homes de banda, era qüestió de temps que els locals inauguressin el marcador per mitjà de Müller. L’atacant alemany, de qui Heynckes espera recuperar la seva millor versió després d’un últim any molt pobre, va fer gala del seu instint caçant a l’àrea petita un rebuig de Gordon per marcar a plaer. Una situació que es repetiria poc abans de la mitja hora de partit, quan una brillant acció de Coman permetria a l’incombustible Kimmich fer el 2-0 amb una rematada de cap al pal llarg. Amb el partit controlat, Hummels va tancar la golejada poc després de la represa amb una rematada de cap inapel·lable en un servei de córner. El Bayern ha tornat.

